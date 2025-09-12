5 малоизвестных альткойнов, которые могут превратить 100$ в полмиллиона к началу 2026 года

Некоторые малоизвестные монеты на рынке могут оказаться на грани больших изменений. Эти монеты пока не находятся в поле зрения всех, но вскоре могут удивить многих. По мере развития нового цикла, избранная группа цифровых монет может принести прибыль, которая изменит жизнь. Любопытные читатели могут найти следующую крупную возможность среди этих пяти монет.

XYZVerse задает новый тренд: может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Как первый в истории мем-токен, посвященный всем видам спорта, он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильные оптимистичные настроения в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных крипто-инфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сути, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе высокоэнергетический мир спорта с вирусной природой мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,005 доллара на этапе 13, и уже собрано более 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, и с целевой ценой листинга в 0,1 доллара эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время войти в проект до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделяется на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество через аирдропы и бонусы, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из особенностей XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», дающую пользователям возможность зарабатывать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, чтобы помочь повысить узнаваемость.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse к расширению своей полезности. Это большой шаг, который дает сообществу возможность реально использовать проект.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятное преимущество, которое добавляет дополнительную ценность просто за то, что они являются частью экосистемы.

Может ли XYZVerse стать следующей крупной мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в что-то большое. Предварительная продажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас, возможно, самое время присмотреться к ней повнимательнее.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для стремительного роста

Pi Network: карманный майнинг для масс

Pi Network делает майнинг криптовалюты доступным для всех. Запущенное в 2019 году выпускниками Стэнфорда приложение позволяет любому зарабатывать Pi, нажимая на кнопку каждый день. Никакого шумного оборудования, никаких разряженных батарей. Вы называете от трех до пяти надежных друзей, они делают то же самое, и эта сеть доверия обеспечивает безопасность реестра. Некоторые пользователи запускают простые домашние узлы для получения дополнительных вознаграждений. Система быстрая, экологичная и создана для социального использования в грядущем мире Web3.

Sui: плавные крипто-рельсы для следующей волны пользователей

Sui — это новая цепочка уровня 1, созданная для реального мира. Она хранит данные в виде легко отслеживаемых «объектов» вместо длинных списков блоков. Такая конструкция делает каждое действие быстрым и дешевым. Приложения работают с Move, безопасным кодом, который предотвращает распространенные ошибки. Помимо технологии, Sui заботится о человеке, держащем телефон. Такие инструменты, как zkLogin, позволяют вам входить в систему с помощью Google или Facebook. Разработчики могут даже оплачивать ваши комиссии с помощью спонсируемых транзакций. Все эти шаги устраняют обычные проблемы Web3.

Бычий рынок вознаграждает сети, которые сочетают в себе скорость и удобный дизайн. Sui отвечает обоим критериям, как и Solana в 2021 году, но с более новой кодовой базой. Ежедневная активность и заблокированные средства продолжают расти, в то время как многие конкуренты остаются на прежнем уровне. Цена монеты все еще ниже пика первого дня, но сеть продолжает выпускать обновления, такие как программируемые блоки, которые объединяют многие движения в одно. Если следующий цикл будет благоприятствовать реальному использованию, а не ажиотажу, сочетание мощности и простоты Sui может получить сильный импульс.

VeChain VET: превращение каждого продукта в штрих-код, говорящий правду

VeChain — это блокчейн, созданный для отслеживания вещей, которые можно потрогать. Каждый предмет получает уникальный идентификатор и небольшой датчик. Данные хранятся в VeChainThor, сети, созданной Санни Лу, бывшим техническим директором Louis Vuitton China. Два токена обеспечивают ее работу: VET перемещает стоимость, а VTHO оплачивает небольшие комиссии. Такие крупные компании, как Walmart China, BMW и PwC, уже используют эту систему для выявления подделок, сокращения отходов и ускорения отзыва продукции. Этот успех поднял VET в топ-40 монет по стоимости.

Быстрая полоса NEAR: масштабируемый дом для следующей волны приложений

NEAR был создан Алексом Скидановым и Ильей Полосухиным, чтобы облегчить жизнь разработчикам приложений. Он работает на многих связанных между собой компьютерах, а не на одном большом сервере. Инструмент под названием Nightshade разбивает работу на небольшие части, поэтому скорость остается высокой даже при большом наплыве пользователей. Rainbow Bridge позволяет токенам перемещаться из Ethereum и обратно. Aurora добавляет еще один уровень, который копирует лучшие части Ethereum, но сокращает комиссии. Крупные фонды обратили на это внимание и вложили в проект более 20 миллионов долларов. Эти деньги помогают оплачивать рост.

Сегодня рынок требует быстрых, дешевых и экологичных сетей. NEAR отвечает этим требованиям, в то время как старые цепочки по-прежнему борются с высокими затратами. Solana также предлагает скорость, но сталкивается с перебоями в работе. Ethereum остается королем, но его главная дорога загружена и дорога. Мост NEAR и Aurora дают пользователям возможность покинуть этот трафик, не теряя привычных инструментов. Монета сохранила свою стоимость лучше, чем многие мелкие капитализации в этом цикле, а объем торгов растет. Если разработчики продолжат выпускать здесь новые приложения, спрос на NEAR может вырасти, когда начнется следующий бычий рынок.

Заключение

PI, SUI, VET и NEAR — хороший выбор для бычьего рынка 2025 года, причем NEAR выделяется; однако XYZVerse (XYZ) нацелен на рост, объединяя страсть к спорту с силой мемов.

