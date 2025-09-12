Соединенные Штаты будут оказывать давление на страны Большой семерки (G7), чтобы те ввели значительно более высокие тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти. Цель этих действий — заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
США призывают G7 поднять пошлины до 100% против Китая и Индии за закупку российской нефти — FT
В ходе видеоконференции в пятницу министры финансов стран G7 обсудят предложение США о новых мерах, поскольку Дональд Трамп активизирует усилия по посредничеству в мирном соглашении в Украине. На этой неделе президент США призвал ЕС ввести до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, а теперь расширяет этот призыв на всех союзников G7.
Аргументация США
«Китайские и индийские закупки российской нефти финансируют военную машину путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа», — заявил представитель Министерства финансов США.
«Раньше на этой неделе мы дали понять нашим союзникам в ЕС, что если они серьезно настроены на прекращение войны у себя на заднем дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести значительные пошлины, которые будут отменены в день окончания войны», — добавил он.
Представитель отказался назвать конкретные цифры для планируемых пошлин, но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что США предложили диапазон от 50 до 100%.
В прошлом месяце США уже повысили пошлины на индийский импорт до 50% из-за закупок страной российской нефти. В апреле Трамп резко повысил пошлины на китайский импорт, но снизил его в мае после негативной реакции рынка.
Вызовы для ЕС
Официальные лица ЕС осознают, что введение столь высоких пошлин против двух ключевых торговых партнеров будет сложной задачей, учитывая экономическое влияние и вероятную ответную реакцию со стороны Пекина. Брюссель надеется заключить торговое соглашение с Нью-Дели в течение нескольких недель, стремясь укрепить связи с растущим азиатским государством.
Однако Брюссель надеется убедить США, что он может оказывать аналогичное давление с помощью других мер, таких как более жесткие санкции против российских энергетических производителей и ускорение срока до 2027 года, до которого его страны-члены должны прекратить покупать российскую нефть и газ.
Три европейских чиновника отметили, что для этого Трампу придется оказывать давление на Венгрию и Словакию — две страны, возглавляемые пророссийскими лидерами, которые продолжают покупать российскую нефть и в прошлом накладывали вето на более жесткие санкции ЕС.
ЕС уже обсуждает, вводить ли санкции против Китая за покупку дешевой российской нефти и газа.
«Нам нужно как можно скорее убедиться, что мы избавимся от зависимости, которую мы все еще имеем… от российской энергии», — сказал он.
ЕС до сих пор покупает около пятой части своего газа в россии, тогда как до полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году этот показатель составил 45%.
Позиция Канады
Канада, председательствующая в G7 и принимавшая последний саммит группы в Альберте в июне, заявила, что созвала встречу «после обсуждений с США». Она отметила, что участники «обсудят дальнейшие меры по усилению давления на россию и ограничению ее военной машины».
«G7 решительно выступает против незаконной и неоправданной войны россии», — сказал Джон Фрагос, представитель министра финансов Канады.
Переговоры будут включать предложения по «пошлинам против стран, которые продолжают финансировать военную машину россии», — заявил канадский чиновник, говоривший на условиях анонимности.
Оттава тоже стоит перед дилеммой. В июне премьер-министр Марк Карни начал возобновление отношений с Индией после двухлетнего спора. Подобные усилия предпринимаются и в отношении Китая, ведь Канада пытается диверсифицировать экономику и снизить зависимость от США.
