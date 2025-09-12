США призывают G7 поднять пошлины до 100% против Китая и Индии за закупку российской нефти — FT

Соединенные Штаты будут оказывать давление на страны Большой семерки (G7), чтобы те ввели значительно более высокие тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти. Цель этих действий — заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

В ходе видеоконференции в пятницу министры финансов стран G7 обсудят предложение США о новых мерах, поскольку Дональд Трамп активизирует усилия по посредничеству в мирном соглашении в Украине. На этой неделе президент США призвал ЕС ввести до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, а теперь расширяет этот призыв на всех союзников G7.

Аргументация США

«Китайские и индийские закупки российской нефти финансируют военную машину путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа», — заявил представитель Министерства финансов США.

«Раньше на этой неделе мы дали понять нашим союзникам в ЕС, что если они серьезно настроены на прекращение войны у себя на заднем дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести значительные пошлины, которые будут отменены в день окончания войны», — добавил он.

Представитель отказался назвать конкретные цифры для планируемых пошлин, но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что США предложили диапазон от 50 до 100%.

В прошлом месяце США уже повысили пошлины на индийский импорт до 50% из-за закупок страной российской нефти. В апреле Трамп резко повысил пошлины на китайский импорт, но снизил его в мае после негативной реакции рынка.

Вызовы для ЕС

Официальные лица ЕС осознают, что введение столь высоких пошлин против двух ключевых торговых партнеров будет сложной задачей, учитывая экономическое влияние и вероятную ответную реакцию со стороны Пекина. Брюссель надеется заключить торговое соглашение с Нью-Дели в течение нескольких недель, стремясь укрепить связи с растущим азиатским государством.

Однако Брюссель надеется убедить США, что он может оказывать аналогичное давление с помощью других мер, таких как более жесткие санкции против российских энергетических производителей и ускорение срока до 2027 года, до которого его страны-члены должны прекратить покупать российскую нефть и газ.

Три европейских чиновника отметили, что для этого Трампу придется оказывать давление на Венгрию и Словакию — две страны, возглавляемые пророссийскими лидерами, которые продолжают покупать российскую нефть и в прошлом накладывали вето на более жесткие санкции ЕС.

ЕС уже обсуждает, вводить ли санкции против Китая за покупку дешевой российской нефти и газа. Комиссар Е С по энергетике Дан Йоргенсен встретился в четверг с министром энергетики США Крисом Райтом, чтобы обсудить замену российского сжиженного природного газа на американские поставки.

«Нам нужно как можно скорее убедиться, что мы избавимся от зависимости, которую мы все еще имеем… от российской энергии», — сказал он.

ЕС до сих пор покупает около пятой части своего газа в россии, тогда как до полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году этот показатель составил 45%.

Позиция Канады

Канада, председательствующая в G7 и принимавшая последний саммит группы в Альберте в июне, заявила, что созвала встречу «после обсуждений с США». Она отметила, что участники «обсудят дальнейшие меры по усилению давления на россию и ограничению ее военной машины».

«G7 решительно выступает против незаконной и неоправданной войны россии», — сказал Джон Фрагос, представитель министра финансов Канады.

Переговоры будут включать предложения по «пошлинам против стран, которые продолжают финансировать военную машину россии», — заявил канадский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Оттава тоже стоит перед дилеммой. В июне премьер-министр Марк Карни начал возобновление отношений с Индией после двухлетнего спора. Подобные усилия предпринимаются и в отношении Китая, ведь Канада пытается диверсифицировать экономику и снизить зависимость от США.