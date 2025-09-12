Multi от Минфин
українська
12 сентября 2025, 13:02

НБУ выпустил новую памятную монету из серии «Выдающиеся личности Украины» (фото)

Национальный банк посвятил новую памятную монету выдающемуся украинскому хоровому дирижеру Александру Кошицу к 150-летию со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк посвятил новую памятную монету выдающемуся украинскому хоровому дирижеру Александру Кошицу к 150-летию со дня его рождения.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что благодаря Кошице мир впервые услышал «Щедрик» — произведение, которое впоследствии стало всемирно известным как «Carol of the Bells».

В 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу — профессиональный хор, который должен был представлять Украину за границей. Под его руководством капелла совершила грандиозное пятилетнее турне свыше 17 стран, дав около 600 концертов.

Детали монеты

Монета «150 лет со дня рождения Александра Кошица» имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера. Она продолжает серию «Выдающиеся личности Украины».

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла. Между названиями городов — силуэты ласточок как метафора духовного полета, свободного движения и распространения украинского искусства в мире.

На реверсе в центре композиции — стилизованный портрет Александра Кошица. Особое внимание сосредоточено на руках художника — его главном инструменте дирижера. Тлом служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры по миру благодаря гастрольному турне капеллы.

Тираж — до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор — Владимир Атаманчук.

Где купить

Купить монету «150 лет со дня рождения Александра Кошица» можно с 16 сентября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
