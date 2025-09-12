В пятницу, 12 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют: доллар в банках подорожал на 8 копеек, евро — на 18 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,56 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,82 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,25−41,32, евро — 48,45−48,64 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,36−41,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,55−48,58 грн/евро.
