Национальный банк Украины ожидает от Укрпочты полного пакета документов для рассмотрения вопроса о создании собственного банка. В настоящее время государственное предприятие ограничивается только разговорами на эту тему, тогда как регулятор нуждается в конкретных действиях. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.
Пышный: Укрпочта до сих пор только говорит о банке, НБУ ждет документы
Требования НБУ к Укрпочте
Пышный подтвердил, что НБУ уже обращался к правительству с письмом по поводу планов Укрпочты и возможных фискальных рисков, в частности риска необходимости докапитализации предприятия.
Глава Нацбанка подчеркнул, что для получения разрешения, Укрпочта как владелец будущего банка должна отвечать четким требованиям:
- Финансовая способность: Доказать наличие достаточных средств.
- Корпоративное управление Обеспечить эффективную систему управления.
- Стратегия: Предоставить ясное видение развития будущего финансового учреждения.
«Многие разговоры, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям», — заявил Пышный, обращаясь к руководству Укрпочты и Министерства развития общин и инфраструктуры, которое выполняет функции собственника.
Напомним
В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий Укрпочте и другим компаниям с разветвленной сетью получить ограниченные банковские лицензии.
