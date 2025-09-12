Пышный: Укрпочта до сих пор только говорит о банке, НБУ ждет документы

Национальный банк Украины ожидает от Укрпочты полного пакета документов для рассмотрения вопроса о создании собственного банка. В настоящее время государственное предприятие ограничивается только разговорами на эту тему, тогда как регулятор нуждается в конкретных действиях. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Требования НБУ к Укрпочте

Пышный подтвердил, что НБУ уже обращался к правительству с письмом по поводу планов Укрпочты и возможных фискальных рисков, в частности риска необходимости докапитализации предприятия.

Глава Нацбанка подчеркнул, что для получения разрешения, Укрпочта как владелец будущего банка должна отвечать четким требованиям:

Финансовая способность: Доказать наличие достаточных средств.

Корпоративное управление Обеспечить эффективную систему управления.

Стратегия: Предоставить ясное видение развития будущего финансового учреждения.

«Многие разговоры, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям», — заявил Пышный, обращаясь к руководству Укрпочты и Министерства развития общин и инфраструктуры, которое выполняет функции собственника.

Читайте также: Укрпочта не отказывается от идеи создания собственного банка — Смелянский

Напомним

В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий Укрпочте и другим компаниям с разветвленной сетью получить ограниченные банковские лицензии.