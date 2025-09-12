За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1092780 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 сентября: 890 российских оккупантов, 1 танк и 273 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1092780 (+890) человек
- танков — 11177 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23266 (+2) ед
- артиллерийских систем — 32668 (+40) ед
- РСЗО — 1485 (+2) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 58467 (+273)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61403 (+64)
- специальная техника — 3964 (+0)
