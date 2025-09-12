Multi от Минфин
12 сентября 2025, 12:40

Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года

По данным Национального банка Украины, Alliance bank стал лидером по абсолютному приросту активных карт среди всех банков в первом полугодии 2025 года.

Активной считается карта, по которой в течение последних трёх месяцев была совершена хотя бы одна расходная операция (оплата в торговой или сервисной сети, онлайн-платежи, переводы или снятие наличных). Достичь таких результатов банк смог всего за год после запуска мобильного приложения Alliance.

При регистрации в Alliance можно выбрать карту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Приложение предлагает три карты на выбор: кредитную или одну из двух дебетовых, каждая из которых имеет свой уникальный функционал:

  • «Стартовая» — кредитная карта с самым долгим льготным периодом до 90 дней и постоянным кэшбэком на все покупки, без ограничений по сумме накоплений.

  • «Целевая» — дебетовая карта для повседневных расходов в трёх валютах (UAH, USD, EUR). Карта лучше всего подходит для обмена валют, получения целевых поступлений (соцвыплат, зарплат, стипендий и т. д.) и вывода дохода с ФЛП-счета в Alliance bank без комиссии.

  • «Игровая» — виртуальная дебетовая карта с динамичным кэшбэком до 50% за покупки в сфере развлечений, гейминга, образования и досуга.

«Мы гордимся этим результатом и благодарны нашим клиентам за активное использование карт. В ближайшее время мы представим ещё больше сервисов и выгодных возможностей для пользователей Alliance», — отмечают в банке.

Установить приложение Alliance и оценить его функционал и преимущества можно по ссылке.

Источник: Минфин
