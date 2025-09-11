К закрытию межбанка 11 сентября курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и в продаже. Европейская валюта подорожала на 28 копеек в покупке и в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Евро резко подорожал на межбанке
|
Открытие 11 сентября
|
Закрытие 11 сентября
|
Изменения
|
41,29/41,32
|
41,36/41,39
|
7/7
|
48,28/48,30
|
48,56/48,58
|
28/28
Средний курс на наличном рынке: 41,02−41,54 грн/доллар, 48,05−48,64 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,25−41,32, евро — 48,40−48,59 грн.
Источник: Минфин
