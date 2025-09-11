Курс валют: доллар в банках подорожал на две копейки

В четверг, 11 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и в продаже. Евро не изменился в покупке и в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,23−41,30, евро — 48,35−48,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,29−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,28−48,30 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты