За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1091890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 сентября: 890 российских оккупантов, 27 ракет и 343 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1091890 (+890) человек
- танков — 11176 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23264 (+2) ед
- артиллерийских систем — 32628 (+22) ед
- РСЗО — 1483 (+0) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 58194 (+343)
- крылатые ракеты — 3718 (+27)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61339 (+49)
- специальная техника — 3964 (+0)
