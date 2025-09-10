Multi от Минфин
BingX запускает AI Master — первый в мире ИИ-стратег для криптотрейдинга

ПАНАМА-СИТИ, 10 сентября 2025 года — BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, объявила о запуске BingX AI Master — первого в мире ИИ-стратега для криптотрейдинга и нового инструмента в линейке BingX AI. Этот продукт стал важным шагом вперед в реализации видения BingX: сделать торговлю более интеллектуальной, доступной и ориентированной на пользователя, установив новый стандарт инноваций в сфере цифровых активов.

ПАНАМА-СИТИ, 10 сентября 2025 года —BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, объявила о запускеBingX AI Master — первого в мире ИИ-стратега для криптотрейдинга и нового инструмента в линейке BingX AI.

BingX AI Master переопределяет путь трейдера, сопровождая его на каждом этапе — от генерации идей до упрощенного исполнения сделок и анализа результатов с полной прозрачностью. Объединяя стратегии пяти ведущих цифровых инвесторов с возможностями ИИ-оптимизации, BingX дает возможность как новичкам, так и опытным трейдерам увереннее и эффективнее взаимодействовать с рынком.

Ключевые функции AI Master:

  • Интеллектуальная стратегия: круглосуточный доступ к вдохновению через живое общение с более чем 1000 стратегиями, созданными на основе опыта 5 влиятельных мастеров.

  • Своевременные инвестиционные уведомления: мгновенные оповещения о статусе, движениях и прогрессе ИИ-стратегий пользователей.

  • ИИ-бэктестинг: круглосуточные обновления, основанные на данных бэктестов и источниках стратегий, управляемых ИИ.

  • Упрощенное исполнение: оптимизированные ордера на покупку и продажу, динамически адаптирующиеся к рыночным колебаниям, при этом пользователь сохраняет гибкость на каждом этапе.

  • Прозрачный ИИ-анализ: полный доступ к результатам, показателям и отчетам для улучшения стратегий и роста навыков трейдеров благодаря AI-оптимизированным инсайтам.

«BingX AI Master — это не просто инструмент для торговли, это полноценный стратег, созданный, чтобы привнести ясность, дисциплину и уверенность в путь каждого трейдера,» — отметила Вивьен Лин, директор по продуктам BingX. «С AI Master мы доказываем, что интеллектуальная торговля может быть доступной каждому, а не только профессионалам. Этот запуск отражает миссию BingX — переосмыслить доступность и создать беспрецедентный пользовательский опыт в цифровой торговле, построив первую по-настоящему All-in-AI биржу.»

В честь запуска BingX AI Master биржа организует соревнование трейдеров с призовым фондом в 3 000 000 USDT. Впервые пользователи смогут напрямую сразиться с BingX AI Master, добавив элемент конкуренции и игрового взаимодействия на платформе. Для участия достаточно зарегистрироваться, чтобы начать получать награды, а также получить дополнительные призы через тематические розыгрыши, конкурсы по объемам торговли и режим AI 1v1 Arena.

С запуском BingX AI Master биржа продолжает расширять линейку ИИ-инструментов, укрепляя позиции первой платформы, полностью интегрировавшей искусственный интеллект в торговый опыт. В дальнейшем BingX планирует расширять портфель ИИ-продуктов, следуя за прорывными релизами BingX AI Master и BingX AI Bingo, сочетая передовые технологии с философией user-first для формирования будущего глобальной торговли.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX — это ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, которая обслуживает глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. С широким набором продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, BingX удовлетворяет потребности пользователей любого уровня — от новичков до профессионалов. Придерживаясь курса на создание надежной и интеллектуальной платформы, BingX помогает трейдерам с помощью инновационных инструментов для повышения эффективности и уверенности. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным криптопартнером футбольного клуба «Сhelsea» что ознаменовало яркий дебют в мире спортивного спонсорства.

Для СМИ: media@bingx.com

Подробнее: https://bingx.com/ru-ru

Источник: Минфин
Новости по теме
