українська
10 сентября 2025, 12:13

OKX запускает осенние промоакции P2P с призовым фондом 150 000 USDT

Криптовалютная биржа OKX анонсировала две масштабные осенние промоакции для трейдеров, в рамках которых будут розданы вознаграждения на общую сумму 150 000 USDT. Предложение открыто как для новичков, так и для уже зарегистрированных пользователей. Участники могут получить бонусы в USDT, XRP, PI, DOGE, TON, PENGU, SAHARA, а также торговые ваучеры.

Криптовалютная биржа OKX анонсировала две масштабные осенние промоакции для трейдеров, в рамках которых будут розданы вознаграждения на общую сумму 150 000 USDT.

Промокампания «Только на P2P» — 100 000 USDT для новых трейдеров

Это отличная возможность ознакомиться с функционалом P2P-торговли на OKX и получить часть призового пула в 100 000 USDT. Промоакция доступна только пользователям, ранее не осуществлявшим депозиты через P2P-платформу OKX. Каждый участник может получить до 12 обменных ваучеров, конвертируемых в вознаграждения.

Как принять участие:

  1. Выделите страницу кампании и нажмите «Присоединиться».
  2. Выполните определенные торговые задания на P2P-платформе.
  3. Получите ваучеры и обменяйте их на призы в USDT.

Промоакция действует до 31 октября 2025 года — не упустите свой шанс!

Осенняя кампания «P2P-осень на OKX» — еще 50 000 USDT в вознаграждениях

Это предложение рассчитано на всех пользователей, включая уже взаимодействующих с платформой. В рамках акции можно получить часть от 50 000 USDT, выполнив специальные торговые задания. Обратите внимание: для новых пользователей P2P будет учитываться только торговый объем, полученный во время сделок на спотовом рынке и/или деривативах. Вознаграждения будут начисляться в USDT (торговые бонусы), а также в популярных токенах — XRP, DOGE, PI, PENGU, SAHARA и TON.

Как присоединиться:

  1. Зарегистрируйтесь на странице акции, нажав «Присоединиться».
  2. Завершите условия акции — торгуйте на споте или деривативах.
  3. Обменяйте получаемые ваучеры на свои вознаграждения.

Продолжительность акции — до 4 декабря 2025 года.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
