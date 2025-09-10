Криптовалютная биржа OKX анонсировала две масштабные осенние промоакции для трейдеров, в рамках которых будут розданы вознаграждения на общую сумму 150 000 USDT. Предложение открыто как для новичков, так и для уже зарегистрированных пользователей. Участники могут получить бонусы в USDT, XRP, PI, DOGE, TON, PENGU, SAHARA, а также торговые ваучеры.
OKX запускает осенние промоакции P2P с призовым фондом 150 000 USDT
Промокампания «Только на P2P» — 100 000 USDT для новых трейдеров
Это отличная возможность ознакомиться с функционалом P2P-торговли на OKX и получить часть призового пула в 100 000 USDT. Промоакция доступна только пользователям, ранее не осуществлявшим депозиты через P2P-платформу OKX. Каждый участник может получить до 12 обменных ваучеров, конвертируемых в вознаграждения.
Как принять участие:
- Выделите страницу кампании и нажмите «Присоединиться».
- Выполните определенные торговые задания на P2P-платформе.
- Получите ваучеры и обменяйте их на призы в USDT.
Промоакция действует до 31 октября 2025 года — не упустите свой шанс!
Осенняя кампания «P2P-осень на OKX» — еще 50 000 USDT в вознаграждениях
Это предложение рассчитано на всех пользователей, включая уже взаимодействующих с платформой. В рамках акции можно получить часть от 50 000 USDT, выполнив специальные торговые задания. Обратите внимание: для новых пользователей P2P будет учитываться только торговый объем, полученный во время сделок на спотовом рынке и/или деривативах. Вознаграждения будут начисляться в USDT (торговые бонусы), а также в популярных токенах — XRP, DOGE, PI, PENGU, SAHARA и TON.
Как присоединиться:
- Зарегистрируйтесь на странице акции, нажав «Присоединиться».
- Завершите условия акции — торгуйте на споте или деривативах.
- Обменяйте получаемые ваучеры на свои вознаграждения.
Продолжительность акции — до 4 декабря 2025 года.
За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.
