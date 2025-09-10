Уважаемый читатель!
Новости компаний
10 сентября 2025, 13:00 Читати українською
Благодаря инициативе Inzhur инвестировать в недвижимость можно уже от 10 гривен
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 4
«зростання капіталізації
об'єктів» — їх потрібно
спочатку продати.
Виплачено = 915 млн
Прибутковість = 24%
Не треба вводити людей в оману, інжур — це НЕ реіт, а тому хто називає інжур реітом спочатку треба ознайомитися з вимогами до реітів в США, бо це ж модель штатів. На цю тематику вже висловлювалися інвест блогери з дуже серйозною аудиторією, і при цьому ніхто з них не вкладався в інжур.
Але звісно це вибір кожного.
Прото інжур — це пайовий фонд, а не реіт. Якщо ви назвете самокат ламбою чи мерседесом, то самокат від цього ламбою чи мерседесом не стане, бо є певні ознаки які мають бути присутні в ламбі і мерседесі, тому інжур — це просто зручний пайовий фонд.
Якщо чесно, я розумію, реклама рекламою, але…10 грн? ну, враження що тут присутні ознаки пенсійного фонду України, ой, тобто піраміди, де таким кроком хочуть залучати більше нових «інвесторів», щоб було з чого платити дивіденди старим інвесторам.
Плюс, об`єднавши кілька проектів в один, вони тепер мають змогу перерозподіляти прибутки одного проекту до інших збиткових, щоб вчасно сплачувати дивіденди. Але це також означає, що у випадку проблем в одному проекті, тепер будуть страждати де юре й інші проекти котрі знаходять в фонді «інжур реіт».
І ультра просте питання, чи є пайовому фонді інжуру, якісь реально крупні інвестори? Бо 9,5% річних в юсд, а на сайті вони пишуть, що за минулий рік в них взагалі 15,5% річних в юсд прибутковість, чому такі цифри не привернули досі увагу наших олігархів тоді?) Це щось із циклу: роздають безкоштовні квартири в центрі міста, але олігархи відмовляються від них і не йдуть їх отримувати))