В среду, 10 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют: евро в банках подешевел на 13 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,96−41,43 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,17−41,25, евро — 48,33−48,50 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,16−48,18 грн/евро.
Источник: Минфин
