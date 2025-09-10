Курс валют: евро в банках подешевел на 13 копеек

В среду, 10 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,96−41,43 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,17−41,25, евро — 48,33−48,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,16−48,18 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты