За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 091 000 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 сентября: 990 российских оккупантов, 3 танка и 347 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1091000 (+990) человек
- танков — 11172 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23262 (+1) ед
- артиллерийских систем — 32606 (+29) ед
- РСЗО — 1483 (+1) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 57851 (+347)
- крылатые ракеты — 3691 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61290 (+83)
- специальная техника — 3964 (+1)
Источник: Минфин
