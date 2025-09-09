Курс доллара США пошел вверх во время межбанковских торгов во вторник, 9 сентября. В то же время курс евро вырос лишь на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар подорожал на межбанковских торгах во вторник
|
Открытие 9 сентября
|
Закрытие 9 сентября
|
Изменения
|
41,03/41,07
|
41,16/41,19
|
13/12
|
48,28/48,31
|
48,33/48,35
|
5/4
Официальный курс: доллар41,12 грн, евро по 48,29 грн.
Средний курс в банках: 40,95−41,42 грн/доллар, 48,10−48,67 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,17−41,25, евро — 48,40−48,55 грн.
Источник: Минфин
