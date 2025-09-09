FinRetail 2025 — путь к новым партнерствам: спикеры конференции и как присоединиться

Спустя почти две недели в Киеве состоится профильная конференция FinRetail 2025: Перезагрузка, где финансы и e-commerce встречаются с технологиями. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет полезна для гостей и поможет найти ответы на актуальные вопросы работы рынка.

Что готовит FinRetail 2025?

Программа мероприятия традиционно состоит из выступлений экспертов и дискуссий между лидерами мнений. В фокусе конференции — поиск действенной модели работы с современным клиентом, который стал еще более требовательным как к банкам, так и к ритейлу.

Среди тем выступлений в этом году:

«Новые финансы: каково конкурентное поле сегодня». Спикер: Кирилл Ежов , директор по развитию бизнеса, Kantar Украина.

, директор по развитию бизнеса, Kantar Украина. «Экономика прорыва: что сделать государству и бизнесу». Спикер: Андрей Длигач , Председатель Advanter Group, автор стратегий для 100+ retail и fintech компаний.

, Председатель Advanter Group, автор стратегий для 100+ retail и fintech компаний. «FacePay в действии: как банк и ритейл вместе меняют клиентский опыт». Спикер: Виталий Колесник, Fintech manager Аврора.

Также на конференции будут дискуссии — формат, в котором несколько спикеров выскажут свои мысли на одну и ту же тему с участием модератора. Например, одной из тем дискуссий станет «Цифровые платежи как драйвер роста в ритейле и e-commerce: инфраструктура, опыт, будущее». Модератором выступит Сергей Макаренко, руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка. Участниками дискуссии будут CBDO PSP PLATON Гела Слюсарчук, директор по информационным технологиям «Укрнафты» Андрей Бобров, директор по электронной коммерции COMFY Александр Боев, коммерческий директор Portmone Андрей Киктенко и Игорь Фомичев, заместитель директора и руководитель направления интернет-эквайринга в EasyPay.

С полной программой FinRetail 2025 и перечнем всех спикеров можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Как попасть на FinRetail 2025?

Ивент пройдет уже 16 сентября, а значит, времени для того, чтобы обеспечить себе участие в нем остается совсем немного. Конференция объединит представителей НБУ, украинских банков, страховых компаний, бизнеса. Для гостей мероприятие станет площадкой для поиска новых партнерств и расширения контактов, ведь они смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами вживую.

Чтобы купить билеты, нужно заполнить форму по ссылке. Участники также смогут присоединиться к розыгрышу призов, фуршета и нетворкинга, просмотреть экспо зоны с FinTech и Ecom предложениями, а по завершении мероприятия получат запись и презентации из FinRetail 2025.

Позаботьтесь об участии в FinRetail 2025 уже сейчас. Купите билеты, приходите с друзьями и коллегами, чтобы не упустить возможность понять, как улучшить работу своего бизнеса в новых условиях и работать с «цифровым» клиентом.

Партнеры, двигающие FinRetail вперед

Успех конференции FinRetail — результат совместной работы и поддержки наших партнеров, которые играют ключевую роль в развитии финансового рынка Украины. Благодаря их помощи мы создали уникальную площадку для экспертов по финтеху, ритейлу, коммерции и финансам, где они могут обсудить самые актуальные вызовы, в частности, восстановление экономики, внедрение технологий ИИ и адаптацию к потребностям современного клиента.

В этом году нашим партнером выступил ведущий электронный платежный сервис iPay.ua, предоставляющий удобные онлайн решения для широкого спектра платежей. Portmone также поддержало наше мероприятие, подтверждая свой статус одной из крупнейших онлайн-систем для оплаты в стране. Отдельно благодарим CreditPlus, который делает финансовые услуги доступнее благодаря быстрым онлайн-займам. Наконец, мы ценим сотрудничество с ООО «АВЕНТУС УКРАИНА» и ПАО «КБ «АКОРДБАНК», которые объединились для создания виртуальной карты PlusCard. Эта карта с кредитной линией до 50 000 грн. предоставляет пользователям удобный инструмент для финансовых операций, демонстрируя инновационный подход к банковским услугам.

Совместными усилиями мы способствуем устойчивому развитию всего финансового сектора.

