Revolut получил предварительное одобрение лицензии на платежные операции в ОАЭ

Британский финтех-стартап Revolut получил предварительное одобрение Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и готовится выйти на местный рынок. Это позволит компании предоставлять платежные сервисы и услуги электронных кошельков, сообщает пресс-служба компании.
Как отмечает Revolut, ОАЭ является ключевым рынком роста благодаря своей динамичной экономике, высокому уровню диджитализации и статусу мирового финансового хаба.
В ближайшие месяцы компания намерена активно расширять свой штат в регионе.
«Наша цель — предоставить людям современные финансовые инструменты, обеспечивающие прозрачность, гибкость и контроль», — заявила Амбарин Муса, возглавляющая деятельность Revolut в странах Персидского залива.
Revolut со штаб-квартирой в Лондоне активно расширяет свое присутствие по всему миру, в частности в Австралии, Бразилии, Японии, США и других странах.
«Минфин» писал, что Revolut продолжает переговоры с Национальным банком Украины по выходу на украинский рынок.
