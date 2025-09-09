$OPEN от OpenLedger разместились на Bitunix

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 14:50 Читати українською

$OPEN от OpenLedger разместились на Bitunix

Искусственный интеллект (ИИ) стал горячей темой в мире технологий и криптовалют. От торговых ботов на базе ИИ и ИИ-агентов до децентрализованных платформ данных — проекты, объединяющие ИИ и блокчейн, привлекают огромное внимание.

Искусственный интеллект (ИИ) стал горячей темой в мире технологий и криптовалют.

СогласноCoinmarketcap общая рыночная капитализация сектора искусственного интеллекта в криптовалюте на момент написания статьи составляла $32,1 млрд., показывая популярность этого сектора.

Bitunix, самая быстрорастущая в мире криптовалютная биржа, по состоянию на 8 сентября разместила множество криптовалют на основе ИИ, среди которых была монета OpenLedger ($OPEN) — проект, цель которого — изменить то, как создаются, отслеживаются и монетизируются модели и данные ИИ.

Что такое монета OpenLedger ($OPEN)

OpenLedger — это блокчейн, разработанный специально для искусственного интеллекта (ИИ). Проект ориентирован на монетизацию данных, моделей ИИ, приложений и агентов, обеспечивая при этом полную прозрачность и проверяемость в блокчейне.

Проще говоря,Open Ledger позволяет владельцам данных и разработчикам:

  • Монетизируйте свои наборы данных и модели ИИ;

  • Безопасное обучение и развертывание моделей ИИ;

  • Прозрачное отслеживание использования LLM и агентских моделей в блокчейне.

Этот подход направлен на решение проблемы данных стоимостью $500 млрд., когда ценные наборы данных остаются разрозненными и незадействованными. Благодаря OpenLedger данные и модели ИИ получают встроенную атрибуцию, проверяемое происхождение и программируемые стимулы, гарантируя справедливое вознаграждение участников.

Как работает OpenLedger?

OpenLedger использует блокчейн для решения ключевой проблемы в области нейромоделей. Блокчейн делает взаимодействие между моделями и датасетами фиксируемым в блокчейне, чтобы каждый пользователь видел как используется его информация. Благодаря такому подходу вместо того, чтобы рассчитывать на крупные корпорации, пользователи могут сами контролировать свои данные.

Платформа работает и над повышением качества данных, используя аннотации, обратную связь и системы обучения. В совокупности эти функции помогают превратить ИИ из закрытой черной коробки в открытую, прозрачную и децентрализованную систему.

Каково видение OpenLedger?

OpenLedger позиционирует себя как компания Web3 AI, создающая так называемый «суверенный блокчейн данных». Её цель — дать разработчикам, предприятиям и частным лицам возможность обучать модели ИИ с использованием проверяемых, высококачественных данных, одновременно гарантируя финансовую выгоду участникам.

Миссия проекта ясна: обеспечить ликвидность данных и искусственного интеллекта, сделав процесс прозрачным, справедливым и децентрализованным.

Почему Bitunix разместил монету OpenLedger ($OPEN)?

Bitunix известен своей оперативной поддержкой перспективных проектов, сочетающих инновации с практической пользой. Размещая OpenLedger для торгов, Bitunix предоставляет своим пользователям ранний доступ к токену, находящемуся в самом центре революции искусственного интеллекта и блокчейна.

Листинг также соответствует цели Bitunix — предоставить своему сообществу безопасные, прозрачные и передовые цифровые активы. В связи с тем, что ИИ будет играть всё большую роль в криптоиндустрии, поддержка OpenLedger выводит Bitunix на передовые позиции в этом новом тренде.

Где и как купить монету OpenLedger ($OPEN)?

Монета OpenLedger ($OPEN) доступна для покупки на Спотовом и Фьючерсном рынках биржи Bitunix. Вот пошаговое руководство для начала работы:

  1. Завести аккаунт

Посетите сайт Bitunix или скачайте приложение Bitunix. Зарегистрируйтесь, указав адрес электронной почты и создав надежный пароль.

  1. Депозитные средства

После создания аккаунта перейдите в раздел «Кошелек» на Bitunix и выберите USDT (Tether). Пополнится можно в USDT с другой биржи или из личного криптокошелька. При пополнении ончейн Bitunix предоставляет уникальный депозитный адрес. После подтверждения транзакции в блокчейне баланс появится в кошельке Bitunix.

  1. Найдите Монету $OPEN

Если у вас есть средства, перейдите в раздел «Спотовая торговля». Введите в строке поиска: «$OPEN» и выберите торговую паруOPEN/USDT. Откроется страница торговли с графиком цен и книгой ордеров.

  1. Купите Монету $OPEN

Монету можно купить двумя способами:

  • Рыночный ордер — Исполняется немедленно по текущей рыночной цене, обеспечивая быстрый и простой способ покупки.

  • Лимитный ордер — Исполняется только тогда, когда рынок достигает выбранной цены, что обеспечивает больший контроль над покупкой.

Введите желаемое количество OPEN, внимательно проверьте данные ордера и подтвердите сделку. После обработки ордера токены OPEN появятся в кошельке Bitunix.

Источник: Минфин
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами