$OPEN от OpenLedger разместились на Bitunix

Искусственный интеллект (ИИ) стал горячей темой в мире технологий и криптовалют. От торговых ботов на базе ИИ и ИИ-агентов до децентрализованных платформ данных — проекты, объединяющие ИИ и блокчейн, привлекают огромное внимание.

СогласноCoinmarketcap общая рыночная капитализация сектора искусственного интеллекта в криптовалюте на момент написания статьи составляла $32,1 млрд., показывая популярность этого сектора.

Bitunix, самая быстрорастущая в мире криптовалютная биржа, по состоянию на 8 сентября разместила множество криптовалют на основе ИИ, среди которых была монета OpenLedger ($OPEN) — проект, цель которого — изменить то, как создаются, отслеживаются и монетизируются модели и данные ИИ.

Что такое монета OpenLedger ($OPEN)

OpenLedger — это блокчейн, разработанный специально для искусственного интеллекта (ИИ). Проект ориентирован на монетизацию данных, моделей ИИ, приложений и агентов, обеспечивая при этом полную прозрачность и проверяемость в блокчейне.

Проще говоря,Open Ledger позволяет владельцам данных и разработчикам:

Монетизируйте свои наборы данных и модели ИИ;

Безопасное обучение и развертывание моделей ИИ;

Прозрачное отслеживание использования LLM и агентских моделей в блокчейне.

Этот подход направлен на решение проблемы данных стоимостью $500 млрд., когда ценные наборы данных остаются разрозненными и незадействованными. Благодаря OpenLedger данные и модели ИИ получают встроенную атрибуцию, проверяемое происхождение и программируемые стимулы, гарантируя справедливое вознаграждение участников.

Как работает OpenLedger?

OpenLedger использует блокчейн для решения ключевой проблемы в области нейромоделей. Блокчейн делает взаимодействие между моделями и датасетами фиксируемым в блокчейне, чтобы каждый пользователь видел как используется его информация. Благодаря такому подходу вместо того, чтобы рассчитывать на крупные корпорации, пользователи могут сами контролировать свои данные.

Платформа работает и над повышением качества данных, используя аннотации, обратную связь и системы обучения. В совокупности эти функции помогают превратить ИИ из закрытой черной коробки в открытую, прозрачную и децентрализованную систему.

Каково видение OpenLedger?

OpenLedger позиционирует себя как компания Web3 AI, создающая так называемый «суверенный блокчейн данных». Её цель — дать разработчикам, предприятиям и частным лицам возможность обучать модели ИИ с использованием проверяемых, высококачественных данных, одновременно гарантируя финансовую выгоду участникам.

Meet Octo Buddy, a lil AI homie that talks back 🐙

An ecosystem project powered by OpenLedger

Who wants this? pic.twitter.com/Sl2MaiwlNZ — Openledger (@OpenledgerHQ) September 8, 2025

Миссия проекта ясна: обеспечить ликвидность данных и искусственного интеллекта, сделав процесс прозрачным, справедливым и децентрализованным.

Почему Bitunix разместил монету OpenLedger ($OPEN)?

Bitunix известен своей оперативной поддержкой перспективных проектов, сочетающих инновации с практической пользой. Размещая OpenLedger для торгов, Bitunix предоставляет своим пользователям ранний доступ к токену, находящемуся в самом центре революции искусственного интеллекта и блокчейна.

Листинг также соответствует цели Bitunix — предоставить своему сообществу безопасные, прозрачные и передовые цифровые активы. В связи с тем, что ИИ будет играть всё большую роль в криптоиндустрии, поддержка OpenLedger выводит Bitunix на передовые позиции в этом новом тренде.

Где и как купить монету OpenLedger ($OPEN)?

Монета OpenLedger ($OPEN) доступна для покупки на Спотовом и Фьючерсном рынках биржи Bitunix. Вот пошаговое руководство для начала работы:

Завести аккаунт

Посетите сайт Bitunix или скачайте приложение Bitunix. Зарегистрируйтесь, указав адрес электронной почты и создав надежный пароль.

Депозитные средства

После создания аккаунта перейдите в раздел «Кошелек» на Bitunix и выберите USDT (Tether). Пополнится можно в USDT с другой биржи или из личного криптокошелька. При пополнении ончейн Bitunix предоставляет уникальный депозитный адрес. После подтверждения транзакции в блокчейне баланс появится в кошельке Bitunix.

Найдите Монету $OPEN

Если у вас есть средства, перейдите в раздел «Спотовая торговля». Введите в строке поиска: «$OPEN» и выберите торговую паруOPEN/USDT. Откроется страница торговли с графиком цен и книгой ордеров.

Купите Монету $OPEN

Монету можно купить двумя способами:

Рыночный ордер — Исполняется немедленно по текущей рыночной цене, обеспечивая быстрый и простой способ покупки.

Лимитный ордер — Исполняется только тогда, когда рынок достигает выбранной цены, что обеспечивает больший контроль над покупкой.

Введите желаемое количество OPEN, внимательно проверьте данные ордера и подтвердите сделку. После обработки ордера токены OPEN появятся в кошельке Bitunix.