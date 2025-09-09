Курс валют: доллар подешевел, евро — подорожал

Во вторник, 9 сентября, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,48 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,74 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,13−41,23, евро — 48,35−48,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,03−41,07 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,28−48,31 грн/евро.

