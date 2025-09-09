Кабмин продлил программу льготных кредитов для аграриев

Кабинет Министров Украины продлил действие льготных условий кредитования для аграриев в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Теперь сельскохозяйственные предприятия могут пролонгировать кредиты, полученные в 2022—2025 годах, до конца марта 2027 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, этот шаг поможет аграриям избежать риска дефолта, продолжить работу в условиях войны и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские предприниматели с начала 2025 года привлекли 18 тыс. льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму более 54 млрд грн.