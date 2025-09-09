Альтокины, стейблкоины и DeFi-лендинг: крипторынок в августе и перспективы сентября

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая капитализация рынка сократилась на 1,7%, что было обусловлено выше ожидаемого индекса цен производителей (PPI) в США. Доминирование биткоина снизилось до 57,3%, тогда как доля Ethereum выросла до 14,2% — инвесторы фиксировали доходы в BTC и переходили в альтоины, ожидая потенциального снижения ставки ФРС.

Корпоративные казны в августе удерживали 4,44 млн. ETH (3,67% от общего предложения), подчеркивая долгосрочный спрос на этот актив.

Топ-10 монет по итогам августа

Лидеры роста:

LINK (+35,9%) — США использовали Chainlink в качестве оракул для публикации данных ВВП ончейн; дополнительно партнерство с японской SBI Group ускорило токенизацию реальных активов через CCIP.

ETH (+18,6%) — рекордные институциональные инфлоу в ETF и корпоративные покупки, в том числе Bitmine приобрела ETH на $8 млрд.

SOL (+15,5%) — драйвером стал рост интереса корпоративных сокровищ и апгрейд Alpenglow, сокративший время финализации транзакций.

ADA (+8,6%) — восстановление после переноса SEC решения по Grayscale's Cardano ETF на октябрь.

BNB (+7,8%) — интерес корпоративных алокаторов и расширение экосистемы.

TRX (+4,5%) — положительный эффект от сокращения комиссий на 60% по результатам голосования сообщества.

HYPE (+0,7%) — рекордный доход и байбеки токенов поддержали новый исторический максимум.

Самые слабые результаты:

DOGE (+0,1%) — рост был сдержан; на рынок дав перевод 900 млн. DOGE крупным холдером в кошельке Binance.

BTC (-8,0%) — падение из-за фиксации доходов и ротации у альтокинов, в частности Ethereum.

XRP (-8,7%) — проседание на фоне обвинений в инсайдерской торговле и короткого давления.

Ключевые события августа

Стейблкоин USDe вырос на 43,5%, достигнув $12,2 млрд предложения (4% рынка). Он стал самым быстрым активом, пересекшим отметку в $10 млрд — за 536 дней (для сравнения: USDC — 903 дня, USDT — более 2000).

DeFi-лендинг продемонстрировал взрывной рост: TVL в 2025 году увеличился примерно на 72%. Лидером остается Aave (54% рынка), а Maple и Euler расширились до $3 млрд. каждая.

Бум токен-байбеков: только за август платформы типа Hyperliquid и Pump.fun выкупили токенов на $166 млн, усиливая уверенность в собственных экосистемах.

Перспективы рынка

Сентябрь традиционно может оказаться слабым для криптовалют из-за сезонности и фиксации прибылей. В то же время:

Институциональный интерес к Ethereum и DeFi-лендингу продолжает расти.

USDe и другие прибыльные стейблкоины формируют новую нишу на рынке.

Тренд на токен-байбеках может стать постоянным инструментом поддержки цены, но его устойчивость зависит от финансовых результатов платформ.

Август подтвердил переход от биткоина к альтокинам, в частности ETH и LINK, в то время как стейблкоины и DeFi становятся ключевыми драйверами рынка. Следующий месяц покажет, сможет ли криптоэкосистема сохранить импульс несмотря на сезонную волатильность.