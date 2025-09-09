Альтокины, стейблкоины и DeFi-лендинг: крипторынок в августе и перспективы сентября

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 9:32 Читати українською

Альтокины, стейблкоины и DeFi-лендинг: крипторынок в августе и перспективы сентября

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, опубликовало ежемесячный обзор рынка криптовалют за август 2025 года.

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, опубликовало ежемесячный обзор рынка криптовалют за август 2025 года.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОбщая капитализация рынка сократилась на 1,7%, что было обусловлено выше ожидаемого индекса цен производителей (PPI) в США.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая капитализация рынка сократилась на 1,7%, что было обусловлено выше ожидаемого индекса цен производителей (PPI) в США. Доминирование биткоина снизилось до 57,3%, тогда как доля Ethereum выросла до 14,2% — инвесторы фиксировали доходы в BTC и переходили в альтоины, ожидая потенциального снижения ставки ФРС.

Корпоративные казны в августе удерживали 4,44 млн. ETH (3,67% от общего предложения), подчеркивая долгосрочный спрос на этот актив.

Топ-10 монет по итогам августа

Лидеры роста:

  • LINK (+35,9%) — США использовали Chainlink в качестве оракул для публикации данных ВВП ончейн; дополнительно партнерство с японской SBI Group ускорило токенизацию реальных активов через CCIP.
  • ETH (+18,6%) — рекордные институциональные инфлоу в ETF и корпоративные покупки, в том числе Bitmine приобрела ETH на $8 млрд.
  • SOL (+15,5%) — драйвером стал рост интереса корпоративных сокровищ и апгрейд Alpenglow, сокративший время финализации транзакций.
  • ADA (+8,6%) — восстановление после переноса SEC решения по Grayscale's Cardano ETF на октябрь.
  • BNB (+7,8%) — интерес корпоративных алокаторов и расширение экосистемы.
  • TRX (+4,5%) — положительный эффект от сокращения комиссий на 60% по результатам голосования сообщества.
  • HYPE (+0,7%) — рекордный доход и байбеки токенов поддержали новый исторический максимум.

Самые слабые результаты:

  • DOGE (+0,1%) — рост был сдержан; на рынок дав перевод 900 млн. DOGE крупным холдером в кошельке Binance.
  • BTC (-8,0%) — падение из-за фиксации доходов и ротации у альтокинов, в частности Ethereum.
  • XRP (-8,7%) — проседание на фоне обвинений в инсайдерской торговле и короткого давления.

Ключевые события августа

Стейблкоин USDe вырос на 43,5%, достигнув $12,2 млрд предложения (4% рынка). Он стал самым быстрым активом, пересекшим отметку в $10 млрд — за 536 дней (для сравнения: USDC — 903 дня, USDT — более 2000).

DeFi-лендинг продемонстрировал взрывной рост: TVL в 2025 году увеличился примерно на 72%. Лидером остается Aave (54% рынка), а Maple и Euler расширились до $3 млрд. каждая.

Бум токен-байбеков: только за август платформы типа Hyperliquid и Pump.fun выкупили токенов на $166 млн, усиливая уверенность в собственных экосистемах.

Перспективы рынка

Сентябрь традиционно может оказаться слабым для криптовалют из-за сезонности и фиксации прибылей. В то же время:

  • Институциональный интерес к Ethereum и DeFi-лендингу продолжает расти.
  • USDe и другие прибыльные стейблкоины формируют новую нишу на рынке.
  • Тренд на токен-байбеках может стать постоянным инструментом поддержки цены, но его устойчивость зависит от финансовых результатов платформ.

Август подтвердил переход от биткоина к альтокинам, в частности ETH и LINK, в то время как стейблкоины и DeFi становятся ключевыми драйверами рынка. Следующий месяц покажет, сможет ли криптоэкосистема сохранить импульс несмотря на сезонную волатильность.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами