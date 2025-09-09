За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1090010 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 сентября: 950 российских оккупантов, 1 танк и 226 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1090010 (+950) человек
- танков — 11169 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23261 (+3) ед
- артиллерийских систем — 32577 (+32) ед
- РСЗО — 1482 (+1) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 57504 (+226)
- крылатые ракеты — 3691 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61207 (+72)
- специальная техника — 3963 (+2)
Источник: Минфин
