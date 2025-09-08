Рассчитаться биткоинами за кофе или оплатить услугу стейблкоинами в 2025 году — это уже не экзотика. Украина стабильно входит в мировой топ-10 по уровню адаптации криптовалют (6-е место в глобальном индексе Chainalysis за 2024 год), а региональный отчет той же аналитической компании оценивает сумму криптовалютных поступлений в Украину в более чем $100 млрд за год. Это объясняет, почему бизнес все чаще подключает криптоплатежи, а клиенты ожидают простого сценария совершения покупки: «отсканировать — подтвердить — получить».

Платить криптой — это удобно

Для владельца кошелька или биржевого приложения прямой расчет снимает лишние шаги: не нужно сначала продавать активы, выводить гривну на карту и только потом платить. Меньше времени — меньше комиссий — больше удобства. С точки зрения бизнеса, криптоплатежи открывают доступ к платежеспособной технологической аудитории, облегчают международные расчеты и уменьшают зависимость от карточной инфраструктуры на зарубежных рынках. Инфраструктура в Украине уже работает: еще с 2022—2023 годов криптой можно рассчитаться в отдельных сетях ритейла и аптек через Binance Pay, а решение Whitepay предлагает как онлайн-эквайринг, так и POS-терминалы для офлайна.

Правовой контекст

Криптоактивы в Украине — в юридическом смысле это не деньги, а активы. Закон «О виртуальных активах» подписан в 2022 году, но по состоянию на 2025 год он до сих пор не вступил в силу из-за налоговых поправок. Это означает, что платить непосредственно криптовалютой за товар или услугу по закону нельзя. Поэтому сервисы, которые реализуют такую возможность, на самом деле работают по принципу криптоэквайринга: автоматически обменивают полученную от клиента криптовалюту на гривну или другую фиатную валюту, и уже в фиате зачисляют деньги продавцу.

Такие операции подпадают под правила финансового мониторинга: сервис должен проверять происхождение средств, идентифицировать клиентов в определенных случаях, вести учет транзакций и т. д. Это делается для того, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.

Вот ТОП-6 сервисов, которые реализуют возможность оплаты криптовалютой за товары и услуги.

1. «Шо по курсу?»

Sho po kursu? | Шо по курсу? — украинский сервис, который сочетает обмен криптовалют и готовое решение для приема платежей в крипте на сайтах, лендингах или даже в соцсетях. Для бизнеса это означает, что принимать криптовалюту можно уже через несколько часов после подключения, без сложных настроек и разработки с нуля.

Сервис предлагает решение приема платежей «под ключ». Покупатель видит счет или QR-код, сканирует его в своем криптокошельке или биржевом приложении, проверяет сумму и сеть (например, TRC‑20 для USDT), после чего подтверждает перевод. Бизнес получает фактически «готовый процессинг», а покупатель — опыт, который не отличается от привычных безналичных платежей по скорости. Такой подход позволяет предпринимателю быстро расширить способы оплаты, не тратя ресурсы на разработку и поддержку собственной платежной системы.

В дополнение обменник Sho po kursu? | Шо по курсу? оставляет за собой базовую функцию — надежный криптообмен с персональной поддержкой и прозрачными условиями, что важно для повторных покупок и выплат. Сервис поддерживает около 400 направлений обмена. Партнерам доступна реферальная программа с возможностью зарабатывать на привлеченных клиентах.

Есть удобный телеграм-бот, где можно легко осуществить обмен, а в телеграм-канале сервиса всегда можно увидеть свежие новости из мира крипты и актуальные курсы фиатных валют. Кстати, сейчас на канале проходит интересный конкурс. Условия простые: совершаешь обмен, пишешь об этом отзыв на любой платформе и получаешь шанс выиграть $100.

Сервис также сотрудничает с мониторингами обменников, что свидетельствует о его прозрачности. Это платформы, которые собирают и анализируют данные о различных обменниках, ранжируя их по рейтингам, отзывам и резервам валют. Поскольку мониторинги проводят тщательную проверку каждого обменника перед добавлением в список, присутствие обменника Sho po kursu? | Шо по курсу? на таких платформах подтверждает его надежность. В частности, информацию и отзывы о сервисе можно найти на Obmify, Scanbit и других мониторингах.

2. Whitepay

Whitepay — платежное решение от экосистемы WhiteBIT с фокусом на бизнес-кейсах. Оно позволяет принимать платежи в более чем двух сотнях криптовалют, предлагает POS-терминалы для офлайн-торговли, а также онлайн-эквайринг и виджеты для сайтов. Для украинского продавца практически ценным является сочетание инструментов под разные сценарии — от интернет-магазина до кофейни — и понятная модель комиссий.

3. Binance Pay

Сервис от глобальной биржи Binance, который в 2022—2023 годах стал заметным драйвером повседневных криптоплатежей в Украине. Интеграции с локальными сетями ритейла и аптек показали, что сценарий «заказал онлайн — оплатил криптой — забрал в магазине» работает для массовой аудитории. Для бизнесов с большим трафиком преимущество — в узнаваемости бренда и имеющейся базе пользователей.

4. Cryptomus

Международный платежный сервис, известный простотой подключения и умеренными комиссиями. Для небольших онлайн-проектов и фрилансеров ценны готовые плагины к популярным e-commerce платформам и гибкий API. За счет «легкого» онбординга сервис часто выбирают в качестве стартового решения для приема платежей от иностранных клиентов. (Детали тарифов и KYC-требований стоит проверять непосредственно перед интеграцией, так как они могут меняться).

5. CoinGate

Глобальный шлюз с широким список поддерживаемых валют и интеграций. Работает с WooCommerce, Magento и другими CMS, позволяет автоматически конвертировать криптопоступления в фиат и получать на банковский счет в евро или долларах. Для сервисных компаний полезным может быть дополнительный функционал, вроде подарочных карт и массовых выплат. (Заметим, что условия расчетов с украинскими юрлицами зависят от банковских и регуляторных процедур юрисдикций-партнеров).

6. BitPay

Один из самых старших игроков рынка криптоплатежей. Сильные стороны — зрелый риск-менеджмент, инструменты защиты от волатильности через мгновенную конвертацию и отработанный саппорт для enterprise-клиентов. Для компаний, работающих с клиентами в США и ЕС, это аргумент в пользу стабильности процессинга и прогнозируемости бизнес-процессов.

Как это работает для покупателя

Сценарий простой. Продавец формирует счет и показывает QR-код. Клиент открывает кошелек или приложение биржи, сканирует код и видит уже подставленные параметры: сумму, валюту и адрес оплаты. Единственный момент, который нужно проверить, — сеть перевода. Если на счете указан USDT в сети TRC‑20, в кошельке также должна быть выбрана именно она. После подтверждения транзакция проходит несколько подтверждений в сети и продавец получает зачисление. Этот опыт практически идентичен привычному QR-платежу в фиате — только с криптографией «под капотом».

Итог

Украинский рынок созрел для того, чтобы криптоплатежи стали частью повседневных расчетов, а не нишевым экспериментом. В то же время важно корректно учитывать правовой контекст и выбирать модели, не противоречащие статусу виртуальных активов в стране — через эквайринг, обмен или расчеты в юрисдикциях, где это прямо разрешено. Если нужно решение «под ключ» с быстрым подключением, поддержкой на украинском языке и прозрачными условиями, следует начать с «Шо по курсу?», как сервиса, который сочетает прием платежей и удобный криптообмен с реферальной экономикой и техническим API.