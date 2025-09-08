Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2025, 10:00 Читати українською

ТОП‑6 платформ для расчетов криптой в Украине в 2025 году

Рассчитаться биткоинами за кофе или оплатить услугу стейблкоинами в 2025 году — это уже не экзотика. Украина стабильно входит в мировой топ-10 по уровню адаптации криптовалют (6-е место в глобальном индексе Chainalysis за 2024 год), а региональный отчет той же аналитической компании оценивает сумму криптовалютных поступлений в Украину в более чем $100 млрд за год. Это объясняет, почему бизнес все чаще подключает криптоплатежи, а клиенты ожидают простого сценария совершения покупки: «отсканировать — подтвердить — получить».

Рассчитаться биткоинами за кофе или оплатить услугу стейблкоинами в 2025 году — это уже не экзотика.

Платить криптой — это удобно

Для владельца кошелька или биржевого приложения прямой расчет снимает лишние шаги: не нужно сначала продавать активы, выводить гривну на карту и только потом платить. Меньше времени — меньше комиссий — больше удобства. С точки зрения бизнеса, криптоплатежи открывают доступ к платежеспособной технологической аудитории, облегчают международные расчеты и уменьшают зависимость от карточной инфраструктуры на зарубежных рынках. Инфраструктура в Украине уже работает: еще с 2022—2023 годов криптой можно рассчитаться в отдельных сетях ритейла и аптек через Binance Pay, а решение Whitepay предлагает как онлайн-эквайринг, так и POS-терминалы для офлайна.

Правовой контекст

Криптоактивы в Украине — в юридическом смысле это не деньги, а активы. Закон «О виртуальных активах» подписан в 2022 году, но по состоянию на 2025 год он до сих пор не вступил в силу из-за налоговых поправок. Это означает, что платить непосредственно криптовалютой за товар или услугу по закону нельзя. Поэтому сервисы, которые реализуют такую возможность, на самом деле работают по принципу криптоэквайринга: автоматически обменивают полученную от клиента криптовалюту на гривну или другую фиатную валюту, и уже в фиате зачисляют деньги продавцу.

Такие операции подпадают под правила финансового мониторинга: сервис должен проверять происхождение средств, идентифицировать клиентов в определенных случаях, вести учет транзакций и т. д. Это делается для того, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.

Вот ТОП-6 сервисов, которые реализуют возможность оплаты криптовалютой за товары и услуги.

1. «Шо по курсу?»

Sho po kursu? | Шо по курсу? — украинский сервис, который сочетает обмен криптовалют и готовое решение для приема платежей в крипте на сайтах, лендингах или даже в соцсетях. Для бизнеса это означает, что принимать криптовалюту можно уже через несколько часов после подключения, без сложных настроек и разработки с нуля.

Сервис предлагает решение приема платежей «под ключ». Покупатель видит счет или QR-код, сканирует его в своем криптокошельке или биржевом приложении, проверяет сумму и сеть (например, TRC‑20 для USDT), после чего подтверждает перевод. Бизнес получает фактически «готовый процессинг», а покупатель — опыт, который не отличается от привычных безналичных платежей по скорости. Такой подход позволяет предпринимателю быстро расширить способы оплаты, не тратя ресурсы на разработку и поддержку собственной платежной системы.

В дополнение обменник Sho po kursu? | Шо по курсу? оставляет за собой базовую функцию — надежный криптообмен с персональной поддержкой и прозрачными условиями, что важно для повторных покупок и выплат. Сервис поддерживает около 400 направлений обмена. Партнерам доступна реферальная программа с возможностью зарабатывать на привлеченных клиентах.

Есть удобный телеграм-бот, где можно легко осуществить обмен, а в телеграм-канале сервиса всегда можно увидеть свежие новости из мира крипты и актуальные курсы фиатных валют. Кстати, сейчас на канале проходит интересный конкурс. Условия простые: совершаешь обмен, пишешь об этом отзыв на любой платформе и получаешь шанс выиграть $100.

Сервис также сотрудничает с мониторингами обменников, что свидетельствует о его прозрачности. Это платформы, которые собирают и анализируют данные о различных обменниках, ранжируя их по рейтингам, отзывам и резервам валют. Поскольку мониторинги проводят тщательную проверку каждого обменника перед добавлением в список, присутствие обменника Sho po kursu? | Шо по курсу? на таких платформах подтверждает его надежность. В частности, информацию и отзывы о сервисе можно найти на Obmify, Scanbit и других мониторингах.

2. Whitepay

Whitepay — платежное решение от экосистемы WhiteBIT с фокусом на бизнес-кейсах. Оно позволяет принимать платежи в более чем двух сотнях криптовалют, предлагает POS-терминалы для офлайн-торговли, а также онлайн-эквайринг и виджеты для сайтов. Для украинского продавца практически ценным является сочетание инструментов под разные сценарии — от интернет-магазина до кофейни — и понятная модель комиссий.

3. Binance Pay

Сервис от глобальной биржи Binance, который в 2022—2023 годах стал заметным драйвером повседневных криптоплатежей в Украине. Интеграции с локальными сетями ритейла и аптек показали, что сценарий «заказал онлайн — оплатил криптой — забрал в магазине» работает для массовой аудитории. Для бизнесов с большим трафиком преимущество — в узнаваемости бренда и имеющейся базе пользователей.

4. Cryptomus

Международный платежный сервис, известный простотой подключения и умеренными комиссиями. Для небольших онлайн-проектов и фрилансеров ценны готовые плагины к популярным e-commerce платформам и гибкий API. За счет «легкого» онбординга сервис часто выбирают в качестве стартового решения для приема платежей от иностранных клиентов. (Детали тарифов и KYC-требований стоит проверять непосредственно перед интеграцией, так как они могут меняться).

5. CoinGate

Глобальный шлюз с широким список поддерживаемых валют и интеграций. Работает с WooCommerce, Magento и другими CMS, позволяет автоматически конвертировать криптопоступления в фиат и получать на банковский счет в евро или долларах. Для сервисных компаний полезным может быть дополнительный функционал, вроде подарочных карт и массовых выплат. (Заметим, что условия расчетов с украинскими юрлицами зависят от банковских и регуляторных процедур юрисдикций-партнеров).

6. BitPay

Один из самых старших игроков рынка криптоплатежей. Сильные стороны — зрелый риск-менеджмент, инструменты защиты от волатильности через мгновенную конвертацию и отработанный саппорт для enterprise-клиентов. Для компаний, работающих с клиентами в США и ЕС, это аргумент в пользу стабильности процессинга и прогнозируемости бизнес-процессов.

Как это работает для покупателя

Сценарий простой. Продавец формирует счет и показывает QR-код. Клиент открывает кошелек или приложение биржи, сканирует код и видит уже подставленные параметры: сумму, валюту и адрес оплаты. Единственный момент, который нужно проверить, — сеть перевода. Если на счете указан USDT в сети TRC‑20, в кошельке также должна быть выбрана именно она. После подтверждения транзакция проходит несколько подтверждений в сети и продавец получает зачисление. Этот опыт практически идентичен привычному QR-платежу в фиате — только с криптографией «под капотом».

Итог

Украинский рынок созрел для того, чтобы криптоплатежи стали частью повседневных расчетов, а не нишевым экспериментом. В то же время важно корректно учитывать правовой контекст и выбирать модели, не противоречащие статусу виртуальных активов в стране — через эквайринг, обмен или расчеты в юрисдикциях, где это прямо разрешено. Если нужно решение «под ключ» с быстрым подключением, поддержкой на украинском языке и прозрачными условиями, следует начать с «Шо по курсу?», как сервиса, который сочетает прием платежей и удобный криптообмен с реферальной экономикой и техническим API.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами