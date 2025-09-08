Технологии против рутины: как зарплатные проекты экономят время, ресурсы и нервы

В то время, когда каждая минута рабочего времени — на вес золота, автоматизация рутинных процессов становится не просто трендом, а критической необходимостью, считают в Sense Bank . Особенно это касается таких рутинных, но жизненно важных направлений, как зарплатные проекты нового поколения. Они позволяют компаниям не только сэкономить ресурсы, но и переформатировать саму логику взаимодействия между подразделениями компании и сотрудниками.

Как отмечает Антон Гонтаренко, директор Департамента развития зарплатных проектов Sense Bank, опыт банка показывает, что правильно настроенный зарплатный проект позволяет сократить административные расходы компании и значительно упростить работу HR-отдела и бухгалтерии.

Например, автоматическое открытие зарплатного счета через планшет сокращает время обработки данных на одного сотрудника с 20 минут до 3−5 минут. Для средней компании с 500 сотрудниками это означает экономию до 150 рабочих часов при переходе на цифровое оформление. Это время, которое можно направить на стратегические задачи вместо заполнения бумаг. Причем сотрудники могут самостоятельно, за считанные минуты, пройти идентификацию и оформить зарплатную карту без посещения отделения.

По опыту Sense Bank, уже более половины клиентов перешли на такой формат электронного открытия счетов, и мы видим положительные изменения во всей цепочке: меньшая нагрузка на тех, кто раньше вручную занимался карточными досье, меньше затрат времени со стороны сотрудника и, что также важно, возможность сразу осуществлять начисления на открытые счета, даже до момента физического получения карты.

В то же время технологии — это только часть формулы успеха. Ни один зарплатный проект не будет работать эффективно без правильной организации процесса со стороны компании. Самое распространенное препятствие, с которым сталкиваются клиенты банка, — это неполный пакет документов. Казалось бы, мелочь, но именно она часто замедляет весь процесс. Здесь помогает только тесная координация. «Мы всегда остаемся на связи и, в случае спорных моментов по договору на зарплатное обслуживание, открыты к обсуждению и поиску взаимоприемлемого решения. Потому что знаем: результат достигается диалогом», — отмечает Антон Гонтаренко.

Автоматизация процессов также способствует существенному снижению количества ошибок. Благодаря внедрению электронной идентификации и сотрудничеству с государственными сервисами, такими как Дія, количество ошибок при вводе персональных данных снижается на 70%*. Это минус сотни рисков «человеческого фактора», минус лишние проверки и нервы, которые раньше тратились на исправление банальных опечаток. По результатам наших опросов, 92%* пользователей зарплатных карт, открытых онлайн, довольны скоростью и удобством процесса. Более 60%* HR-специалистов также отметили заметное уменьшение нагрузки на отделы кадров после внедрения цифрового процесса.

Особую уверенность работодателям также дает сотрудничество с государственным банком. Стабильность, надежность и прозрачность — три якоря, которые особенно важны, когда речь идет о средствах сотрудников. Именно поэтому все больше компаний выбирают решение в пользу государственного финансового учреждения, которое сочетает технологичность с сервисом и ответственностью.

«Да, мы не всегда афишируем суммы экономии и не гонимся за громкими названиями программных продуктов. Но мы точно знаем, что электронная идентификация вместо бумажной волокиты — это сотни сэкономленных часов и тысячи несовершенных ошибок. И хотя такие изменения не всегда сразу измеряются в финансовом эквиваленте, выгода очевидна: время — это деньги. А еще — репутация, доверие сотрудников и способность компании быть современной», — отметил Антон Гонтаренко.

Технологии меняют не только процессы. Они меняют подход — освобождают людей от рутины, оставляя больше времени на то, что действительно важно. И если автоматизация позволяет работать быстрее, прозрачнее и без лишних нервов, значит, она работает правильно.

*- по результатам внутренних исследований банка.