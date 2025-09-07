Осень 2025 года создаст больше криптовалютных миллионеров: 5 альткойнов, для портфеля

Созданы все условия для того, что, по мнению многих аналитиков, может стать историческим событием в криптовалютном рынке, приносящим огромные богатства. По прогнозам, с началом осени 2025 года рынок переживет всплеск, который приведет к появлению большего количества миллионеров, чем в любом предыдущем цикле. Этот рост не будет равномерным; лидирующие позиции займет избранная группа альткоинов. Вот пять важнейших активов, которые аналитики отмечают как потенциально взрывные в предстоящем сезоне.

Sui's Swift Current: почему этот токен с водной тематикой выделяется

Sui получил свое название от японского слова, означающего «вода», и, как вода, он с поразительной эффективностью обтекает препятствия. Созданный бывшими инженерами Meta, он использует объектно-ориентированную модель данных, которая рассматривает цифровые активы как независимые объекты, позволяя осуществлять параллельную обработку транзакций, которая достигает окончательности менее чем за секунду. Механизм консенсуса Narwhal-Tusk отделяет поток данных от упорядочивания, а недавние обновления Mysticeti v2 сокращают окончательность до всего 400 мс. Модифицированный язык программирования Move предотвращает уязвимости, такие как атаки повторного входа, а Move VM 2.0 сокращает время выполнения на 30−65%. Пользователи получают выгоду от инноваций, таких как zkLogin, которые упрощают взаимодействие с блокчейном, а программируемые транзакционные блоки позволяют выполнять сложные операции без потери скорости.

Рынок все чаще вознаграждает платформы, которые решают проблему масштабируемости без ущерба для безопасности или стоимости. Ethereum сохраняет доминирующее положение, но высокие комиссии подталкивают пользователей к альтернативам. Sui заняла особое место в этой конкурентной среде, привлекая более 2,33 млрд долларов в виде общей заблокированной стоимости, из которых более 20% посвящены интеграции Bitcoin DeFi через протоколы, такие как Lombard. Игровые проекты, такие как RECRDapp, привлекают почти 1 млн пользователей в день, а институциональные партнерства включают пилотные проекты с Афинской фондовой биржей по торговле активами на основе блокчейна. Если следующее поколение децентрализованных приложений потребует как молниеносного выполнения, так и надежности корпоративного уровня, объектно-ориентированная архитектура Sui и растущая экосистема BTCfi позволят ей занять значительную долю рынка в эволюции инфраструктуры Web3.

Zexpire представляет простоту в один клик, чтобы завоевать бум криптовалютных опционов

Криптовалютные опционы стали одним из самых быстрорастущих сегментов DeFi, поскольку их ежедневный объем торгов составляет в среднем около 3 миллиардов долларов. Традиционно этот рынок долгое время доминировали профессионалы, но теперь он начинает открываться для более широкой аудитории.

Zexpire, первый протокол DeFi с нулевым DTE, устраняет сложность торговли опционами и превращает ее в прогнозирование в один клик. Процесс сводится к бинарному выбору: пользователи делают ставку на то, останется ли цена в определенном диапазоне или выйдет за его пределы в течение следующих 24 часов.

Проще говоря, торговля с Zexpire работает так: Угадайте правильно — и вы выиграете. Угадайте неправильно — и ваши потери ограничатся вашей ставкой. Никаких маржинальных требований. Никаких каскадных ликвидаций.

$ZX — топливо для упрощенной торговли опционами с Zexpire

Чтобы зарабатывать на волатильности с Zexpire, вам понадобится его нативный токен ZX. Он служит токеном управления и предоставляет его держателям скидки на билеты в игры и кэшбэк на потери.

До дебюта на бирже $ZX доступен в предпродаже по цене всего 0,003 доллара, что почти на 800% дешевле запланированной цены листинга в 0,025 доллара.

Помимо сниженной цены, участники предпродажи получают дополнительные преимущества, такие как:

Вознаграждение за стейкинг до 5% до TGE

Бонусы за лояльность

Эйрдропы и бета-доступ

$ZX растет с каждым этапом — купите сейчас, чтобы получить самые большие скидки

Zexpire также встроил дефляционный механизм. 20% комиссий платформы будут сожжены, а программа обратного выкупа предназначена для поддержки спроса. $ZX доступен в нескольких цепочках, включая Base, Solana, TON и Tron, и его можно приобрести напрямую с помощью карты.

Почему $ZX может стать следующим прорывным токеном

Торговля опционами стала одной из самых быстрорастущих областей криптовалюты. Объемы торговли опционами на BTC регулярно достигают миллиардов, но в ней доминируют профессионалы. Zexpire делает противоположную ставку, сводя все к быстрому игровому формату.

HYPE стал одним из самых сильных токенов этого цикла, воспользовавшись бумом деривативов на Hyperliquid. Zexpire стремится сделать то же самое в нише опционов, но с еще более широким розничным уклоном: механика с фиксированным риском и простота игрового процесса делают его доступным для всех.

Если Zexpire сможет захватить хотя бы часть импульса, который имел HYPE, $ZX может стать следующим прорывным токеном DeFi.

Купите $ZX, следующий прорывной токен

HYPE от Hyperliquid: монета, превратившая торговлю без комиссий в тренд

Hyperliquid появился в конце 2024 года с амбициозными целями: создать децентрализованную биржу деривативов, которая по скорости не уступает централизованным платформам, сохраняя при этом прозрачность блокчейна. Ее проприетарная блокчейн-сеть Layer 1, работающая на основе консенсуса HyperBFT, достигает впечатляющих 200 000 транзакций в секунду с временем блокировки 0,07 секунды, что позволяет вести полностью цепочечные книги заказов без комиссий за газ. Платформа доминирует на децентрализованных бессрочных рынках, захватывая 70% объема DEX благодаря таким функциям, как атомарное кросс-маржирование, торговля в один клик на спотовых и маржинальных рынках, а также поддержка спекуляций с токенами до их запуска.

Совместимость с HyperEVM позволяет обеспечить беспроблемную интеграцию смарт-контрактов, а компактная конфигурация с 21 валидатором ставит эффективность выше традиционных моделей децентрализации. Токеномика HYPE напрямую связывает успех протокола со стоимостью токена через модель распределения доходов, при которой 97% комиссий платформы идут на выкуп, создавая дефляционное давление по мере роста объема торгов.

XRP: молниеносный токен, нацеленный на соединение денег по всему миру

XRP работает на XRP Ledger, специально разработанной блокчейн-системе, предназначенной для перемещения любой формы стоимости через границы за 3−5 секунд. Его уникальный консенсус с византийской отказоустойчивостью позволяет надежным валидаторам обрабатывать более 1500 транзакций в секунду по цене всего 0,0002 доллара за транзакцию, без энергоемкого майнинга, характерного для сетей с доказательством работы. Крупные финансовые учреждения, такие как Santander и American Express, используют эти возможности для трансграничных расчетов, которые значительно превосходят по скорости традиционные системы SWIFT. Недавние технические обновления включают в себя смарт-контракты, совместимые с Ethereum, через сайдчейн на базе Cosmos, что расширяет возможности использования за пределы платежей в приложениях DeFi, сохраняя при этом основной фокус на финансовой инфраструктуре институционального уровня.

WLFI: новый мост между банками и блокчейнами

World Liberty Financial сочетает традиционную банковскую инфраструктуру с децентрализованными финансами благодаря своей платформе, основанной на управлении, и стратегии стабильной монеты, обеспеченной долларом США. Стабильная монета USD1 поддерживает паритет с долларом за счет полного обеспечения краткосрочными казначейскими облигациями США и денежными резервами, хранящимися в BitGo Trust, что позволяет осуществлять быстрые трансграничные переводы с институциональной стабильностью. WLFI работает как токен управления ERC-20 на Ethereum, позволяя держателям голосовать за обновления протокола через внецепочечное голосование Snapshot с уникальным ограничением в 5% голосов на кошелек, предназначенным для предотвращения централизации. Технология Chainlink обеспечивает беспрепятственную совместимость между Ethereum, Solana и BNB Chain, в то время как платформа поддерживает гибридное управление через корпоративную структуру Делавэра, которая сочетает децентрализованное принятие решений с централизованным операционным надзором.

Заключение

Бычий рынок 2025 года создает фон для создания богатства в этом сезоне. В то время как такие устоявшиеся игроки, как SUI, HYPE, XRP и WLFI, готовы к значительным прибылям благодаря своим надежным сетям и растущему внедрению, пятый выбор, Zexpire (ZX), предлагает уникальную возможность для старта. Как утилитарный токен, находящийся в фазе предпродажи, его ценность основана на правах управления, стимулах для пользователей и вознаграждениях за стейкинг. Его многоуровневая структура разработана с целью принести выгоду ранним участникам. Объединяя устоявшихся лидеров с высокопотенциальным новичком, таким как ZX, инвесторы могут создать диверсифицированный портфель, направленный на то, чтобы воспользоваться историческим рыночным всплеском этой осенью.

