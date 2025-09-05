3 криптовалюты, которые этой осенью бросают вызов доминированию Ethereum с потенциалом до 15 500%

Долгое господство Ethereum в сфере смарт-контрактов сталкивается с самым серьезным вызовом за всю свою историю. С наступлением осени на рынке набирает обороты группа из трех криптовалют, и некоторые аналитики прогнозируют их взрывной рост до 15 500%. Этот сдвиг заставляет инвесторов обратить внимание на других игроков, помимо признанного лидера. Вот претенденты, которые могут потенциально изменить иерархию рынка.

Sui (SUI)

SUI торгуется в диапазоне от 3,06 до 3,59 доллара после волатильной недели, которая принесла снижение на 3,02%. Месячные показатели демонстрируют скромное снижение на 0,75%, в то время как за 6 месяцев сохраняется устойчивый рост на 36,57%. 10-дневная средняя цена в 3,36 доллара остается выше 100-дневной в 3,30 доллара, что свидетельствует о сохранении долгосрочного восходящего тренда, несмотря на недавнюю консолидацию.

Технический импульс выглядит конструктивным. RSI регистрирует 65,72, а стохастический индикатор — 89,58, что указывает на устойчивый интерес к покупкам. MACD показывает положительное значение 0,0194, усиливая бычий настрой. Если этот импульс сохранится, графики нацелены на ближайшее сопротивление на уровне 3,92 доллара, что примерно на 15% выше текущих средних значений. Решительный прорыв может подтолкнуть SUI к отметке 4,45 доллара, что представляет собой рост на 32%.

Институциональные события поддерживают технический прогноз. SUI Group Holdings недавно увеличила резервы до 101,8 млн токенов (344 млн долларов), а Sygnum Bank запустила регулируемые услуги по хранению. Кроме того, экосистема DeFi Sui поддерживает общую заблокированную стоимость в 2,33 млрд долларов, демонстрируя рост полезности сети. Цена удерживается выше критической поддержки Фибоначчи на уровне 3,35 доллара, несмотря на смешанные сигналы.

Риски снижения по-прежнему присутствуют. Прорыв ниже 3,06 доллара может оказать давление на SUI в направлении уровня поддержки 2,88 доллара, что почти на 14% ниже текущих диапазонов. Продолжительная распродажа может протестировать 2,36 доллара, что представляет собой почти 30% риск падения. С учетом запланированного разблокирования токенов и перспектив ETF, SUI, по-видимому, находится в положении, позволяющем ему демонстрировать умеренный рост, хотя вероятность значительной волатильности остается высокой.

Токен $ZX в режиме наблюдения за ралли на фоне ускорения внедрения Zexpire

В каждом цикле есть один токен, на который никто не обращал внимания — пока он не вырос в 100, 500 и даже 1000 раз. На этот раз им может стать $ZX.

Почему? Потому что он питает Zexpire, что дает токену как реальную полезность, так и сильные факторы спроса.

Zexpire — это новый вид рынка прогнозов, который упрощает торговлю до одного клика:

Останется ли BTC в диапазоне или выйдет за его пределы сегодня? Сделайте свой выбор, нажмите кнопку и дождитесь результата.

Инновационность Zexpire заключается в его простоте. Риски фиксированы. Вы не можете потерять больше, чем вложили. Никаких маржинальных требований. Никаких ликвидаций. Просто быстрый способ сыграть на ежедневной волатильности — такая простота привлекает тысячи пользователей. И база пользователей уже растет.

Zexpire находится на гребне бурно развивающейся тенденции рынка предсказаний. Рынки предсказаний больше не являются нишевыми: Polymarket превысил 10 миллиардов долларов в совокупном объеме, с более чем 1 миллиардом долларов торгов в 2025 году. Это реальный, устойчивый спрос на продукты «ставок на результаты», который Zexpire может использовать.

Вот почему $ZX от Zexpire может взлететь:

Драйвер принятия: чтобы сделать ставку, нужно купить билет за $ZX, поэтому более широкое принятие платформы естественным образом стимулирует спрос на ZX.

Низкая стартовая цена: от 0,003 доллара с встроенным ростом до 0,025 доллара в предпродаже (почти 8-кратный рост до листинга).

Дефляционная конструкция: Zexpire планирует сжигать 20% комиссий и выкупать токены, что может ограничить их количество в обращении по мере роста активности.

Купите $ZX сейчас, пока он не взлетел

От нуля до героя: почему стоит купить $ZX сейчас?

Мы уже видели подобное. Токены переходят из разряда «неизвестных» в разряд «непропустимых», как только их привлекательность привлекает пользователей. $ZX сейчас находится именно на этом этапе. Это токен, стоящий за новым рынком прогнозов, который позволяет вам зарабатывать на дикой волатильности криптовалют одним щелчком мыши.

Поезд уже тронулся. Ранние покупатели фиксируют самые выгодные цены, и на каждом этапе $ZX становится все дороже.

Будьте среди первых — купите $ZX сейчас

Hyperliquid (HYPE)

HYPE торгуется в диапазоне от 40,72 до 49,49 долларов после стабильной недели, в течение которой он вырос на 1,49%. 10-дневная средняя составляет 45,76 доллара, что почти соответствует 100-дневной отметке в 44,98 доллара, что указывает на консолидацию, а не на направленную тенденцию. Технические индикаторы подают смешанные сигналы, хотя базовый импульс сохраняет конструктивную тенденцию.

Более длительные временные рамки показывают исключительную силу. Месячный рост на 20,15% и замечательный шестимесячный скачок на 206,49% ставят HYPE в ряд лидеров среди компаний со средней капитализацией. Покупатели последовательно защищают откаты до уровня 40 долларов, превращая слабость в возможности для накопления. С RSI на уровне 60,09 и стохастическими показателями на уровне 88,93 интерес остается высоким, не достигая экстремальных значений перекупленности.

Фундаментальные факторы укрепляют техническую картину. Hyperliquid доминирует в децентрализованной бессрочной торговле с TVL в 1,75 млрд долларов и долей рынка в 71%, генерируя устойчивый доход от комиссий благодаря дефляционному механизму обратного выкупа. Спекуляции вокруг второго сезона аирдропа усиливаются, поскольку 39% от общего предложения по-прежнему выделено для будущих вознаграждений сообщества. Недавнее накопление китами включает депозиты USDC на сумму 19,38 млн долларов, в то время как институциональные игроки проявляют растущий интерес к доминированию платформы в сфере деривативов.

Если динамика покупок сохранится, HYPE может бросить вызов первоначальному сопротивлению на уровне 54,70 доллара, что примерно на 11% выше текущего максимума диапазона. Решительный прорыв может нацелиться на 63,47 доллара, что представляет собой примерно 28% потенциала роста. И наоборот, ослабление спроса может оказать давление на уровни в направлении 37,16 доллара, что почти на 15% ниже средних значений, в то время как более глубокие продажи могут протестировать 28,39 доллара, что составляет около 35% падения. Учитывая сильную поддержку скользящей средней и устойчивую шестимесячную перевыполнение, вероятность продолжения восходящего движения до любой значительной коррекции высока.

Заключение

По мере ускорения бычьего рынка 2025 года такие проекты, как SUI и HYPE, демонстрируют высокоскоростную архитектуру и растущие экосистемы, необходимые для того, чтобы бросить вызов рыночной доле Ethereum, что подпитывает прогнозы о росте на 15 500% этой осенью. Помимо этих устоявшихся конкурентов, Zexpire (ZX) представляет собой возможность для входа на рынок на начальном этапе. Как токен, ориентированный на полезность, его ценность основана на управлении, вознаграждениях и стейкинге, а не только на спекуляции. Его многоуровневая предпродажа предлагает стратегическую точку входа перед более широким листингом на бирже. Вместе эти три проекта представляют собой мощный сдвиг, предлагая инвесторам различные пути для потенциального получения самых взрывных прибылей в этом сезоне.

Более подробную информацию о Zexpire ($ZX) можно найти здесь: