Tesla предлагает Маску беспрецедентный пакет выплат на $1 триллион

Предложение рассчитано на 10 лет и предусматривает выполнение Маском ряда амбициозных целей. Чтобы получить полную сумму, он должен, в частности, развить бизнес по роботокси и увеличить рыночную капитализацию компании до $8,5 трлн, тогда как сегодня она составляет около $1 трлн.

Подробности

Согласно документам, представленным Tesla, новый пакет выплат позволит Илону Маску увеличить свою долю в компании до 25%, к чему он давно стремился. Это предложение является ответом на решение суда в Делавере, который ранее отменил его предыдущий пакет выплат более чем на $50 млрд. Пока продолжается апелляция, правление уже предоставило Маску временную премию акциями на сумму около $30 млрд.

Новый план направлен на то, чтобы сохранить фокусировку Маска на Tesla, поскольку компания развивает новые направления, такие как робототехника и искусственный интеллект. Документы также содержат предложение для акционеров по приобретению доли в стартапе Маска xAI.

Вызовы

Несмотря на загруженность Маска в других компаниях (SpaceX, xAI, Neuralink, The Boring Co.), в Tesla подчеркивают: его лидерство является ключевым для достижения амбициозных целей. В правлении компании подчеркнули, что присутствие Маска является «фундаментальным» для того, чтобы Tesla смогла стать самой дорогой компанией в истории.

Увеличение рыночной капитализации до $8,5 трлн означало бы, что Tesla станет более чем в два раза дороже Nvidia, которая сейчас является самой дорогой компанией в мире. Наивысшее значение капитализации Tesla достигло в конце 2024 года — около $1,5 трлн.

Акции Tesla выросли на 2% по состоянию на 6.30 утра пятницы в Нью-Йорке (13.30 по киевскому времени). В то же время, с начала года их стоимость снизилась на 16%.

Напряженность вокруг Маска и его политическая активность привели к определенным трудностям для Tesla, включая снижение поставок автомобилей на 13% первой половины года. Однако недавно компания возобновила динамику, запустив долгожданный сервис роботакси в Остине, который Маск считает ключевым для будущего бизнеса.