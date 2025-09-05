Биржа Bitunix публикует подтверждение своих резервных средств

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 сентября 2025, 13:55 Читати українською

Биржа Bitunix публикует подтверждение своих резервных средств

Самая быстрорастущая криптобиржа в мире Bitunix недавно опубликовала Доказательство Резервов — они превышают депозиты пользователей. Биржа продолжает уделять первостепенное внимание безопасности средств своих пользователей, поддерживая полностью обеспеченную и проверяемую структуру резервов.

Самая быстрорастущая криптобиржа в мире Bitunix недавно опубликовала Доказательство Резервов — они превышают депозиты пользователей.

Согласно последнему обновлению Доказательства Резервов на 1 сентября 2025 года биржа полностью покрывает пользовательские депозиты и обеспечивает надежное покрытие основных активов.

В настоящее время Bitunix владеет в общей сложности 116,83 миллиона долларов в резервах, большая часть которых размещена в Tether (USDT).

Текущая структура активов выглядит следующим образом:

  • Tether (USDT): 93,06 млн долларов США (79,65%)

  • Биткоин (BTC): 12,98 млн долларов США (11,11%)

  • Ripple (XRP): 6,13 млн долларов США (5,25%)

  • Эфириум (ETH): 3,62 млн долларов США (3,10%)

  • Солана (SOL): 1,04 млн долларов США (0,89%)

Распределение токенов Bitunix. Источник: CoinMarketCap

Bitunix продолжит публиковать больше подробностей о своих резервах, включая добавление новых активов. Это демонстрирует стремление биржи оставаться открытой и обеспечивать безопасность средств пользователей.

Последние данные Доказательства Резервов подтверждают, что активы пользователей полностью обеспечены, а коэффициенты резервирования для основных криптовалют выше 100%. На практике это означает, что Bitunix хранит больше средств, чем пользователи на платформе, что обеспечивает дополнительную защиту.

Коэффициент резервирования Bitunix. Источник: Bitunix

Система подтверждения резервов Bitunix гарантирует полное обеспечение всех средств пользователей, предоставляя чёткую прозрачность и уверенность. Биржа продолжает обеспечивать безопасность своих резервов, регулярно их проверяя и предоставляя всем желающим доступ к подтверждению.

«Активы пользователей защищены, и мы хотим гарантировать, что им не о чем беспокоиться. Мы постоянно обновляем резервы и публикуем эти обновления чтобы все были в курсе происходящего. Пользователи всегда остаются нашим приоритетом, особенно их безопасность» — сказал К. С. Ву, главный операционный директор Bitunix.

Более того, благодаря технологии Дерева Меркла пользователи могут легко проверить собственные активы и убедиться, что они полностью обеспечены активами Bitunix.

Bitunix остается одной из самых прозрачных бирж в отрасли

Биржа Bitunix продолжает оставаться одной из самых прозрачных бирж в криптоиндустрии. Пользователи могут проверить подтверждение резервов Bitunix в любое время непосредственно на сайте биржи или через проверенные платформы, такие какCoinMarketCap,CoinGecko и DefiLlama. На рынке, где прозрачность играет ключевую роль, открытая демонстрация резервов — один из важнейших способов укрепления доверия.

Чтобы обеспечить безопасность пользовательских активов, Bitunixработает с надежными кастодиалами, такими как Cobo Custody, проводит регулярные аудиты с такими фирмами, как Hacken и Salus. Чтобы покрыть форс-мажоры и непредвиденные ситуации Bitunix использует страховку на $5 млн от Nemean Services.

Регулярно обновляя и публикуя данные о резервах, Bitunix предоставляет пользователям простой способ убедиться в полной обеспеченности своих средств. Эта постоянная прозрачность способствует укреплению доверия к бирже и повышению безопасности торговли. С момента запуска в 2021 году Bitunix значительно выросла и недавно была удостоена награды «Биржа-прорыв года» на фестивале Cripto Latin Fest.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная Биржа криптовалютных деривативов, основанная в 2021 году, стремится предлагать своим пользователям простые, безопасные, прозрачные и экономичные торговые услуги. Bitunix специализируется как на спотовой торговле, так и на бессрочных фьючерсах, предлагая более 1000 торговых пар и кредитное плечо до 125x.

Благодаря таким преимуществам, как высочайшая ликвидность, круглосуточная поддержка клиентов и строгая приверженность соблюдению нормативных требований, Bitunix остаётся лидером в предоставлении надёжных условий торговли для мирового криптосообщества. Bitunix привлёк более 3 000 000 пользователей из более чем 100 стран, обеспечивая ежедневный объём торгов на своей платформе, превышающий 5 миллиардов долларов.

Источник: Минфин
Страницу просматривает Maks M и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами