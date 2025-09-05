Биржа Bitunix публикует подтверждение своих резервных средств

Самая быстрорастущая криптобиржа в мире Bitunix недавно опубликовала Доказательство Резервов — они превышают депозиты пользователей. Биржа продолжает уделять первостепенное внимание безопасности средств своих пользователей, поддерживая полностью обеспеченную и проверяемую структуру резервов.

Согласно последнему обновлению Доказательства Резервов на 1 сентября 2025 года биржа полностью покрывает пользовательские депозиты и обеспечивает надежное покрытие основных активов.

В настоящее время Bitunix владеет в общей сложности 116,83 миллиона долларов в резервах, большая часть которых размещена в Tether (USDT).

Текущая структура активов выглядит следующим образом:

Tether (USDT): 93,06 млн долларов США (79,65%)

Биткоин (BTC): 12,98 млн долларов США (11,11%)

Ripple (XRP): 6,13 млн долларов США (5,25%)

Эфириум (ETH): 3,62 млн долларов США (3,10%)

Солана (SOL): 1,04 млн долларов США (0,89%)

Распределение токенов Bitunix. Источник: CoinMarketCap

Bitunix продолжит публиковать больше подробностей о своих резервах, включая добавление новых активов. Это демонстрирует стремление биржи оставаться открытой и обеспечивать безопасность средств пользователей.

Последние данные Доказательства Резервов подтверждают, что активы пользователей полностью обеспечены, а коэффициенты резервирования для основных криптовалют выше 100%. На практике это означает, что Bitunix хранит больше средств, чем пользователи на платформе, что обеспечивает дополнительную защиту.

Коэффициент резервирования Bitunix. Источник: Bitunix

Система подтверждения резервов Bitunix гарантирует полное обеспечение всех средств пользователей, предоставляя чёткую прозрачность и уверенность. Биржа продолжает обеспечивать безопасность своих резервов, регулярно их проверяя и предоставляя всем желающим доступ к подтверждению.

«Активы пользователей защищены, и мы хотим гарантировать, что им не о чем беспокоиться. Мы постоянно обновляем резервы и публикуем эти обновления чтобы все были в курсе происходящего. Пользователи всегда остаются нашим приоритетом, особенно их безопасность» — сказал К. С. Ву , главный операционный директор Bitunix.

Более того, благодаря технологии Дерева Меркла пользователи могут легко проверить собственные активы и убедиться, что они полностью обеспечены активами Bitunix.

Bitunix остается одной из самых прозрачных бирж в отрасли

Биржа Bitunix продолжает оставаться одной из самых прозрачных бирж в криптоиндустрии. Пользователи могут проверить подтверждение резервов Bitunix в любое время непосредственно на сайте биржи или через проверенные платформы, такие какCoinMarketCap,CoinGecko и DefiLlama. На рынке, где прозрачность играет ключевую роль, открытая демонстрация резервов — один из важнейших способов укрепления доверия.

Чтобы обеспечить безопасность пользовательских активов, Bitunixработает с надежными кастодиалами, такими как Cobo Custody, проводит регулярные аудиты с такими фирмами, как Hacken и Salus. Чтобы покрыть форс-мажоры и непредвиденные ситуации Bitunix использует страховку на $5 млн от Nemean Services.

Регулярно обновляя и публикуя данные о резервах, Bitunix предоставляет пользователям простой способ убедиться в полной обеспеченности своих средств. Эта постоянная прозрачность способствует укреплению доверия к бирже и повышению безопасности торговли. С момента запуска в 2021 году Bitunix значительно выросла и недавно была удостоена награды «Биржа-прорыв года» на фестивале Cripto Latin Fest.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная Биржа криптовалютных деривативов, основанная в 2021 году, стремится предлагать своим пользователям простые, безопасные, прозрачные и экономичные торговые услуги. Bitunix специализируется как на спотовой торговле, так и на бессрочных фьючерсах, предлагая более 1000 торговых пар и кредитное плечо до 125x.

Благодаря таким преимуществам, как высочайшая ликвидность, круглосуточная поддержка клиентов и строгая приверженность соблюдению нормативных требований, Bitunix остаётся лидером в предоставлении надёжных условий торговли для мирового криптосообщества. Bitunix привлёк более 3 000 000 пользователей из более чем 100 стран, обеспечивая ежедневный объём торгов на своей платформе, превышающий 5 миллиардов долларов.