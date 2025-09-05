Курс валют: евро в банках подорожал на 8 копеек

В пятницу, 5 сентября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился покупке и в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 8 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и снизился на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,25−41,32, евро — 48,20−48,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,20−48,22 грн/евро.

