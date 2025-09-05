В августе ситуация на валютном рынке Украины была стабильной, и гривна укрепилась по отношению к доллару и евро. Об этом говорится в новом «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины.
Почему гривна укрепилась в августе — объяснение НБУ
Основные причины укрепления гривны:
- Сезонные причины. Влияние сезонных факторов вместе с заинтересованностью инвесторов к гривневым финансовым инструментам привело к уменьшению спроса на иностранную валюту.
- Уменьшение спроса на доллары. Чистый спрос клиентов банков на безналичную валюту снизился, что позволило НБУ снизить объем валютных интервенций до 2,7 млрд долларов.
- Укрепление курса. В результате средний официальный курс гривны к доллару вырос на 0,8%, а к евро — на 1,5%. Спрос на наличную валюту почти не изменился.
НБУ также отметил, что продолжает постепенно либерализовать валютные ограничения.
Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.
