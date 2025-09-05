За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1086220 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 сентября: 810 российских оккупантов, 2 танка и 222 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1086220 (+810) человек
- танков — 11159 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23243 (+2) ед
- артиллерийских систем — 32435 (+50) ед
- РСЗО — 1480 (+1) ед
- средства ПВО — 1216 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 56267 (+222)
- крылатые ракеты — 3686 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60831 (+139)
- специальная техника — 3956 (+0)
Источник: Минфин
