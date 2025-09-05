Ключевые двигающие крипторынок тренды — Binance Research

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, представило новый обзор крипторынка. В отчете выделено 10 ключевых показателей, формирующих текущий год и определяющих дальнейшую динамику рынка.

По состоянию на осень 2025 г. общая капитализация крипторынка увеличилась на 9,9% с начала года (YTD). Во втором и третьем кварталах биткоин и крупнейшие альтокины обновили ряд своих исторических максимумов.

Ликвидность возвращается — и ведет рынок

Главный сюжет года — глобальная ликвидность M2. За полгода она выросла на $5,6 трлн — быстрее всего с 2021-го. Даже при фиксированном курсе для G4 (с января 2012 года) прирост — $2,5 трлн.

На этом фоне капитализация BTC резко возросла, что указывает на возвращение аппетита к риску. Дополнительный толчок — месседжи председателя ФРС в Джексон-Хоул о возможных коррекциях политики при изменении баланса рисков: условия, традиционно поддерживающие risk-on и ранние признаки ротации за пределы BTC в эфир и другие мейджеры.

Регуляторика и инфраструктура

Совокупная капитализация крипторынка сейчас на 58,1% выше, чем была год назад. В США приняты стейблкоин-билли и первые шаги к стратегическому BTC-резерву (исполнительный указ реализовали только три штата). SEC ослабила ограничения для DeFi и четко исключила LST из категории ценных бумаг. На инфраструктурном уровне — Pectra в Ethereum и Maxwell у BNB Chain (ускорение блоков).

Совокупно это увеличивает «проводимость» ликвидности с TradFi в ончейн. В корпоративном контуре Circle готовится к IPO, на горизонте — заявки на альтоин-ETF и стейкинг-положение для spot-ETF на ETH.

Доходности: ETH — лидер, BTC — «якорь» диверсификации

С начала 2025 года Ethereum вырос примерно на 36%, а Bitcoin — на 18%, что опережает большинство фондовых индексов и товаров. BTC показывает unique duality (двойную роль): периодически служит макрогеджем, а на коротких отрезках — risk-on активом; вместе с ETH это усиливает диверсификационную ценность крипт в классических портфелях.

ETF: от триггера — к структурному каналу ликвидности

Чистые приливы в 2025 превысили $28 млрд; кумулятивно — более $52 млрд. На балансах ETF — более 1,29 млн BTC ($154 млрд). BlackRock лидирует ($58 млрд AUM), Fidelity — $12 млрд. Распространение in-kind-механики уменьшает фрикцию для больших алокаций, делая потоки «липкими». В повестке дня — интеграция в 401(k)/пенсионные планы и потенциальные альтокино-ETF.

Доминирование BTC: пик пройден — старт ротации

Доля BTC поднималась до 65,1% (максимум за 4+ года) на фоне институциональных сокровищниц, суверенных резервов и ETF. Снижение до 57,2% сигнализирует о начале ротации в мейджоры после стабилизации биткоина; дополнительные катализаторы — приливы в ETH, рост стейблкоинов и RWA-нарратив.

Ethereum: рекордный стейкинг и «сжатие» ликвидного предложения

Благодаря Pectra и EIP-7251 (максимальный эффективный баланс валидатора поднят с 32 до 2048 ETH) большие стейкеры консолидировали валидаторов, уменьшив затраты. Застейкано 35,8 млн ETH — это примерно 29,7% предложения; SEC ясно дала понять, что LST не является ценными бумагами, что повысило прозрачность для институтов.

Стейблкоины: новые ATH и кейсы вне трейдинга

Предложение стейблкоинов выросло более чем на +35% до $277,8 млрд. GENIUS Act закрепил требования по полному резервированию и соответствию BSA, а кейсы типа JPMorgan Kinexys показывают эффективность в межбанковских расчетах. Развиваются модели yield-bearing и RWA-backed, появляется пространство для не-USD-стейблкоинов.

Корпоративные балансы: от биткоина до ETH

Публичные компании держат 1,07 млн. BTC (5,4% обращения), с MicroStrategy на 632 457 BTC (59% этого пула.) В ETH-казначействах — скачок +88,3% м/м до 4,36 млн. ETH; активы ETH-ETF — более 6,6 млн ETH. Это свидетельствует об аппетите к прямой экспозиции на ETH — с дополнительным стимулом в виде стейкинг-доходности и роли ETH в DeFi/RWA.

Торговля: ускорение DEX и гибридные модели

Доля децентрализованных бирж (DEX) достигла рекордных уровней: 23,1% на спотовом рынке и 9,3% на рынке деривативов.

Основные драйверы этого роста:

PancakeSwap, чья доля на ончейн-спотовом рынке увеличилась с 4% до 16%.

Стремительный рост объемов торговли бессрочными фьючерсами на бирже Hyperliquid — с $197,9 млрд до $360,3 млрд.

В то же время крупные централизованные биржи (CEX) запускают гибриды (централизованная ликвидность + ончейн-исполнение), что снижает проскальзывание, дает MEV-защиту и стирает границу между CEX и DEX.

Ончейн-кредитование: от роста до использования капитала

Общая стоимость активов, заблокированных в протоколах кредитования (TVL), выросла примерно на 65% и достигла почти $79,8 млрд.

Объем предоставленных ссуд также значительно увеличился — на 80%, достигнув $48,9 млрд. Это повышает коэффициент использования капитала.

Aave является безоговорочным лидером рынка с $39,9 млрд. TVL, что составляет около 50% общего объема. Этот протокол также генерирует значительный доход, получив $12,4 млн комиссий за последние 30 дней.

В настоящее время рынок развивается в направлении модульных архитектур, таких как Morpho, Euler и Maple. Эти протоколы помогают более точно распределять риски и доходность, что в конечном счете повышает общую эффективность использования капитала.

Токенизированные акции: «ранний DeFi» в зеркале RWA

Рынок токенизированных акций имеет $349 млн капитализации. После стартового всплеска объемы стабилизировались около $145 млн/день; участие DEX пока скромное ($1,9 млн/день против $58,9 млн в споте и $84,8 млн в фьючерсах на CEX).

Количество активных ончейн-холдеров возросло с примерно 22 400 до более 66 500. Параллельно развивается и инфраструктура для выпуска таких активов. Например, на платформе Solana уже зреет инфраструктура эмитентов, таких как xStocks, предлагающая более 60 токенизированных акций.

Что дальше?

Краткосрочно волатильность может возрасти на фоне двух ожидаемых понижений ставки ФРС и тарифной повестки. Структурно рынок движет монетарное смягчение, расширение ликвидности, казначейские алокации, ETF, регуляторная ясность и криптонативные драйверы от L1 до DeFi. На фоне спада доминирования BTC и рекордных резервов стейблкоинов формируется база для более широкой ротации у мейджоров и смежных нарративов (RWA, модульный DeFi).