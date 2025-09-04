К закрытию межбанка 4 сентября курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и в продаже. Европейская валюта подешевела на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 4 сентября
|
Закрытие 4 сентября
|
Изменения
|
41,35/41,38
|
41,30/41,33
|
5/5
|
48,18/48,21
|
48,12/48,14
|
6/7
Средний курс на наличном рынке: 41,10−41,60 грн/доллар, 47,90−48,52 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,25−41,33, евро — 48,16−48,33 грн.
