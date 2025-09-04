За полгода украинцы оформили 4,4 млн микрокредитов

За первое полугодие 2025 года украинцы заключили с микрофинансовыми организациями (МФО) 4,39 млн. договоров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает Опендатабот.

Во втором квартале 2025 года было оформлено 2,18 млн микроссуд. Хотя количество кредитов почти не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом, средняя сумма ссуды выросла на 9% и составляет 6 029 грн. Общая сумма выданных за полгода микрокредитов составила 26,44 млрд грн.

Украинцы стали более добросовестно платить долги

Несмотря на рост спроса на микрокредиты, украинцы стали более ответственно относиться к их погашению. Если в первом квартале долг по микрозаймам вырос на 3,38 млрд грн, то во втором — всего на 0,94 млрд грн. Общая задолженность перед МФО составляет 24,29 млрд грн.

Количество МФО сокращается

Несмотря на рост объемов кредитования, количество компаний, предоставляющих микроссуды, продолжает сокращаться. На начало июля в Украине работало 303 таких учреждения, что на четверть меньше, чем в прошлом году. В общем, с начала полномасштабной войны количество МФО сократилось более чем вдвое.