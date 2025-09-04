Курс валют: доллар в обменниках подешевел на три копейки

В четверг, 4 сентября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 8 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,62 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,27−41,34, евро — 48,19−48,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,18−48,21 грн/евро.

