За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 085 410 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 сентября: 840 российских оккупантов и 261 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1085410 (+840) человек
- танков — 11157 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23241 (+4) ед
- артиллерийских систем — 32385 (+43) ед
- РСЗО — 1479 (+2) ед
- средства ПВО — 1215 (+2) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 56045 (+261)
- крылатые ракеты — 3686 (+22)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60692 (+92)
- специальная техника — 3956 (+0)
Источник: Минфин
