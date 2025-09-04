ТОП-5 карт с самыми выгодными условиями грейс-периода

Льготный период (grace-period или просто «грейс») — одна из ключевых функций кредитной карты. Он дает возможность временно пользоваться деньгами банка — кредитным лимитом — без процентов и комиссий. Рассчитываетесь в магазинах, кафе или онлайн, тратите деньги банка. Главное — вовремя их вернуть. Чем дольше этот период, тем более выгодно для клиента. Вот пять карт с грейс-периодом, на которые стоит сегодня обратить внимание.

Sense Bank — кредитно-дебетовая карта Caméléon

Карта «Caméléon» от Sense Bank — это сочетание кредитного и дебетового инструмента в одном продукте. Она позволяет одновременно использовать собственные средства и кредитный лимит, что делает ее удобной как для ежедневных повседневных расходов, так и для крупных покупок. Ключевое преимущество карты — бессрочный льготный период на все покупки. В течение 365 дней годовая ставка на операции по покупкам составляет всего 0,01% и по факту равна нулю. Это уникальное предложение на украинском рынке: пользователь может в течение года избегать начисления процентов по безналичным покупкам. Все, что нужно, — своевременно обслуживать задолженность по кредитной линии.

Кредитный лимит по карте устанавливается индивидуально и может достигать максимум 50 тысяч грн, также предоставляется возможность индивидуальной корректировки суммы установленного кредитного лимита через Sense SuperApp. При этом выпуск карты и ее обслуживание бесплатные, но предусмотрена комиссия в размере 100 грн в месяц, если на конец расчетного периода сумма задолженности будет выше 50 грн. Для операций по снятию наличных с кредитных средств действует комиссия 4% (не менее 20 грн). Собственные средства можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира в пределах 20 тысяч грн в месяц, а если больше — на этот лимит применяется комиссия 3% (минимум 25 грн). Переводы кредитных средств также сопровождаются комиссией в 4%, тогда как переводы собственных средств до 20 тысяч грн в месяц бесплатные.

Также конкурентным преимуществом продукта является возможность получения рассрочки до 24 месяцев в партнерской сети банка под символическую ставку 0,01% годовых. Это по факту беспроцентный кредит, который делает выгодными крупные покупки на длительные периоды. Карта интегрирована в программу лояльности Cash’U Club. Пользователи могут ежемесячно выбирать до семи категорий для получения кешбэка, максимально 6%, а также получать до 15% скидки от партнеров банка. Система лояльности построена следующим образом: повышая свой статус от «Новичка» до «Сэнсея», клиенты открывают новые возможности и дополнительные категории кешбэка. Бонусы можно обменивать на гривны, делать благотворительные взносы или использовать для партнерских предложений.

Оформление карты полностью цифровое. Новые клиенты могут пройти верификацию и подать заявку через «Дію» или видеочат с менеджером, а действующие — в приложении Sense SuperApp, где решение принимается за считанные секунды. Доставка карты осуществляется бесплатно по Украине и возможна в более чем 200 стран мира за отдельную плату. Sense Bank также предоставляет уникальную возможность объединить карты членов семьи в единую финансовую экосистему «Sense семья», а для детей доступна специальная карта TRY.

Дополнительно клиенты получают ряд привилегий для путешествий и комфорта. Это бесплатный доступ к лаунжу UZ Lounge на вокзале в Киеве (до пяти раз до конца 2025 года) и скидка 50% на поездки с Bolt от и до вокзалов в крупных городах. Таким образом, Caméléon — это многофункциональная карта, которая объединяет бессрочный льготный период, выгодную систему кешбэков, цифровое удобство и дополнительные бонусы для повседневной жизни и путешествий.

Ощадбанк — кредитная карта «Моя кредитка»

«Моя кредитка» от Ощадбанка — современный финансовый инструмент для тех, кто хочет иметь запас средств под рукой и пользоваться ими без переплат. Главное преимущество карты — долгий льготный период: до 92 дней на выбранную категорию товаров (определяется в чат-боте) и до 62 дней на все остальные покупки. В настоящее время действует фактически нулевая ставка — всего 0,001% годовых, что позволяет рассчитываться кредитными средствами без дополнительных расходов. После завершения грейс-периода процентная ставка составляет 3,9% в месяц.

Кредитный лимит по карте может достигать 400 тысяч гривен со сроком действия до пяти лет и автоматической пролонгацией. Открытие и обслуживание карты бесплатно, если речь идет о цифровом или неименном варианте. Выпуск именной карты стоит 100 гривен, столько же составляет годовая плата за дополнительную карту.

Привлекательной опцией является полное отсутствие комиссий на снятие и перевод кредитных средств. Это касается и банкоматов в Украине, и зарубежных операций, и кассовых транзакций. Использование собственных средств сопровождается символическими комиссиями — 1% в пределах страны и 2% во время операций за рубежом.

Оформление карты максимально простое: заявку можно подать онлайн в приложении «Мобильный Сбер» или в отделении Сбербанка. В мобильном приложении доступен полный спектр сервисов — от коммунальных платежей и переводов до открытия депозитов и обмена валюты. Карта поддерживает Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и Mi Pay, что делает оплату быстрой, удобной и безопасной.

Клиенты могут рассчитывать на дополнительные скидки (от 5% до 40% в зависимости от товара) в сети АТБ, а также участвовать в бонусных программах Mastercard Больше и Visa «Мои бонусы». Отдельно стоит отметить услугу «Мобильные сбережения», позволяющую получать дополнительный доход от собственных средств на карточном счете.

Для контроля расходов доступны push-, Viber- или SMS-уведомления (стоимость зависит от канала), а при необходимости работает круглосуточный контакт-центр и чат-боты в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

«Моя кредитка» сочетает в себе удлиненный грейс-период, отсутствие комиссий на кредитные операции, цифровые сервисы и программы лояльности. Это делает ее универсальной картой как для ежедневных расчетов, так и для больших покупок, обеспечивая клиентам комфорт и выгоду.

àбанк — кредитная карта «Выгода»

Карта «Выгода» от àбанк — ежедневная кредитная карта с акцентом на покупки для дома и ремонта и расширенными преимуществами в сети «Эпицентр». Ключевой финансовый плюс — льготный период до 62 дней: пользуйтесь кредитным лимитом без процентов и просто вовремя вносите минимальный платеж. Грейс распространяется на все операции: как безналичные покупки, так и снятие наличных и переводы. Если просрочить, проценты начисляются от даты операции (стандартная ставка после грейса — 3,4% в месяц).

Для крупных покупок в «Эпицентре» доступна рассрочка под 0,00001% на 6 месяцев — практически без переплат. В повседневных расходах работает двойное вознаграждение: 1% кешбэка за любые покупки, плюс 1% бонусами в сети «Эпицентр». Добавляем к этому рекламные акции сети (в частности, бесплатная доставка от 500 грн во время промопериодов) — и получаем карту, которая сочетает финансирование и лояльность в одной экосистеме.

Лимит устанавливается индивидуально и может достигать 200 тысяч грн. В случае активного пользования и положительной платежной дисциплины его можно пересматривать и повышать. Обслуживание — бесплатное. Наличные/переводы за кредитные средства: до 1 000 грн — фиксированная комиссия (ориентировочно 7−47 грн, в зависимости от суммы), свыше 1 000 грн — 4%; за счет собственных средств снятие наличных и переводы — без комиссии.

Заявку на оформление можно подать за 5−10 минут онлайн — в приложении àbank24 или на сайте, а также посетив отделение. Необходимы паспорт, идентификационный код или их цифровые аналоги в «Дії». Решение принимается практически мгновенно, карта активируется сразу после получения. Процесс удобен как для занятых пользователей, так и для тех, кто не хочет ходить в отделение.

Когда «Выгода» особенно уместна:

Покупка техники, мебели, материалов в «Эпицентре» с рассрочкой на 6 месяцев — большие чеки без процентных расходов.

Повседневные расходы в супермаркетах, онлайн-магазинах и сервисах — стабильный кешбэк 1% и дополнительные бонусы в сети партнера.

Непредвиденные ситуации — есть кредитный запас до 200 тысяч грн с возможностью вернуть в пределах грейса без переплат.

Как не платить проценты: пользуйтесь картой для покупок, отслеживайте даты платежей в приложении и вносите минимальный обязательный платеж вовремя; полное погашение в пределах до 62 дней сохраняет нулевую стоимость пользования кредитом. В итоге «Выгода» — это сочетание длительного грейса, сильного партнерского предложения с «Эпицентром» и простого цифрового онбординга.

Райффайзен Банк — кредитная карта «100 дней 2.0 Премиум»

Кредитная карта «100 дней 2.0 Премиум» от Райффайзен Банка предлагает продленный льготный период — до 100 дней без начисления процентов при условии своевременного погашения долга. Кредитный лимит составляет от 10 до 500 тысяч грн, срок пользования кредитом — от 48 до 300 месяцев. После завершения грейс-периода действует фиксированная ставка в 36% годовых, реальная годовая стоимость кредита — около 42,5%.

Ежемесячно клиент должен платить не менее 3% от задолженности. Погашение осуществляется через терминалы, кассы, дистанционные сервисы или автоматическое списание со счета, и все эти способы являются бесплатными. В случае просрочки платежей, применяется пеня — 1% от суммы просрочки, но не менее 50 гривен.

Карту могут получить граждане Украины в возрасте от 23 до 65 лет после оценки кредитоспособности. Решение о выдаче обычно принимается в день обращения.

Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ — кредитная карта «Вільна мультивалютная»

Лимит по этой карте может достигать 200 тысяч грн, а срок кредитования составляет 12 месяцев с пролонгацией. Предусмотрен льготный период до 62 дней, в течение которого действует символическая ставка в 0,00001% годовых. После его завершения процентная ставка составляет 37,2% годовых, а реальная годовая стоимость кредита — около 42,9%.

Обслуживание карты бесплатное, дополнительных комиссий за оформление нет. Погашение задолженности возможно через онлайн- и мобильный банкинг, терминалы или кассы банка. В случае просрочки платежей, действуют штрафы: от 50 гривен за задержку до 30 дней до 100 гривен за просрочку до 90 дней. Если долг не оплачен в течение 60 дней, применяется претензионный штраф — 500 грн, плюс 5% от суммы долга. Заявка на оформление рассматривается в течение трех дней.