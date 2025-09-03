Курсы доллара и евро незначительно упали во время межбанковских торгов 3 сентября. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: доллар немного ослаб на межбанке
|
Открытие 3 сентября
|
Закрытие 3 сентября
|
Изменения
|
41,42/41,45
|
41,35/41,38
|
7/7
|
48,19/48,21
|
48,17/48,19
|
2/2
Официальный курс: доллар по 41,37грн, евро по 48,20грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,64 грн/доллар, 47,95−48,52 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,35, евро — 48,15−48,35 грн.
Источник: Минфин
