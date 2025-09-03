Приватбанк показал портрет типичного украинского владельца электрокара, берущего авто в кредит

В 2025 году электромобили и гибриды заняли лидирующие позиции на украинском авторынке. На основе своей статистики кредитования Приватбанк составил портрет типичного владельца электромобиля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал во время выступления на форуме Электроспектива Владислав Королев, руководитель направления обеспеченного кредитования Приватбанка, сегодня каждое пятое новое авто, которое покупается в кредит — это электротранспорт.

Среди самых популярных электромобилей, которые покупают украинцы в кредит, — BYD, Honda, VW, Zeekr и Audi.

Портрет украинского владельца электрокара

Мужчины-предприниматели. 60% покупателей — женатые мужчины. Кроме того, 52% из них являются предпринимателями, в то время как наемные работники чаще выбирают бензиновые авто (62%).

Возраст. Почти половина (43%) владельцев новых авто в кредит — это люди в возрасте от 36 до 45 лет.

Срок кредита. Самым популярным является кредит на 5 лет, что позволяет минимизировать ежемесячный платеж.

«Пока каждый восьмой новый автомобиль на обычном топливе и каждый девятый электроавтомобиль в Украине покупается в кредит от Приватбанка», — говорится в сообщении.