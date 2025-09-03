В monoмаркете возник конфликт с дистрибьюторами электроники из-за 10% скидки

Часть дистрибьюторов электроники возмутилась новыми правилами в monomarket и требует убрать технику своих брендов из маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Стартапенко: IT, технологии».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что в monomarket стартовала промо-кампания, предусматривающая предоставление клиентам 10% скидки. Однако это не согласовали с некоторыми дистрибьюторами электроники.

Также в новость добавили скриншот письма, в котором представитель фирмы ASUS просит убрать ноутбуки компании из акционных предложений, поскольку это является грубым нарушением правил компании и приводит к демпингу на рынке.

Что говорят в monobank

Минфин обратился за комментарием к monobank, но там не захотели комментировать ситуацию.

Напомним

В октябре 2024 года компания mono запустила свой маркетплейс в приложении monobank, где можно приобрести гаджеты, электронику, компьютерную технику и прочее.