Часть дистрибьюторов электроники возмутилась новыми правилами в monomarket и требует убрать технику своих брендов из маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Стартапенко: IT, технологии».
В monoмаркете возник конфликт с дистрибьюторами электроники из-за 10% скидки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что в monomarket стартовала промо-кампания, предусматривающая предоставление клиентам 10% скидки. Однако это не согласовали с некоторыми дистрибьюторами электроники.
Также в новость добавили скриншот письма, в котором представитель фирмы ASUS просит убрать ноутбуки компании из акционных предложений, поскольку это является грубым нарушением правил компании и приводит к демпингу на рынке.
Что говорят в monobank
Минфин обратился за комментарием к monobank, но там не захотели комментировать ситуацию.
Напомним
В октябре 2024 года компания mono запустила свой маркетплейс в приложении monobank, где можно приобрести гаджеты, электронику, компьютерную технику и прочее.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1
з постачальниками не узгодили нічого, а самі вирішили хайпанутись