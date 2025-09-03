Регуляторы США планируют облегчить запуск рынков спотовой криптоторговли: что нового

Регуляторы США готовятся упростить запуск спотовых крипторинков

Американские регуляторы — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — объявили о совместной инициативе, направленной на упрощение торговли криптовалютами на официально регулируемых площадках. Это решение направлено на укрепление лидерства США в сфере блокчейн-технологий.

В совместном заявлении ведомства отметили, что действующее законодательство не запрещает биржам включать криптопродукты в свои листинги. Координация между SEC и CFTC обеспечит участникам рынка более широкий выбор платформ для торговли внутри страны.

Что изменится для рынка:

Ускоренное рассмотрение заявок. Регуляторы готовы оперативно разглядывать заявки от торговых платформ. Участникам рынка предложили обращаться за консультациями по регистрации и представлению предложений.

Совместные консультации. SEC и CFTC намерены обсудить ключевые вопросы: маржинальное обеспечение, клиринг, мониторинг рынков и защиту инвесторов. Цель — совместить технологические инновации с безопасностью.

Запуск спотовых рынков. По мнению аналитиков, этот шаг может привести к тому, что крупные биржи, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Nasdaq и Чикагская товарная биржа (CME), скоро запустят спотовую торговлю биткоином, Ethereum и другими активами.

Глава SEC Пол Аткинс назвал совместное заявление «весомым шагом вперед», подчеркнув, что ведомства будут поддерживать инновации и свободу выбора для участников рынка.

Аналитики Bitfinex Alpha прогнозируют падение биткоина до $93 000.

После недавней коррекции биткоина, опустившей его ниже отметки $110 000, аналитики Bitfinex Alpha считают, что рынок входит в позднюю фазу текущего цикла. Согласно их отчету, наиболее вероятной зоной для формирования «дна» является $93 000−95 000.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости биткоина более чем на 13% от его исторического максимума является важным техническим сигналом.

Ключевым уровнем поддержки сейчас цена $108 900, которую аналитики называют «ценой реализации краткосрочных владельцев». Они предупреждают, что стабильная торговля ниже этого значения может усилить давление на рынок, что приведет к дальнейшему падению цены.

Компания Джека Ма инвестировала $44 миллиона в Ethereum

Yunfeng Financial Group, дочерняя компания фонда, соучредителем которого является миллиардер Джек Ма, объявила о приобретении 10 000 ETH, что эквивалентно примерно $44 млн. Эта инвестиция является частью новой стратегии фирмы, направленной на расширение в сферах Web3 и токенизации реальных активов (RWA).

Согласно официальному сообщению, компания профинансировала покупку ETH за счет собственных денежных резервов, не привлекая внешний капитал. Это выделяет Yunfeng Financial Group на фоне других управляющих криптоактивами компаний.

Инвестицию в Ethereum принял совет директоров еще 14 июля 2025 года. Компания рассматривает этот шаг как возможность снизить свою зависимость от традиционных фиатных валют, а также как основу для реализации будущих инициатив в сферах Web3 и искусственного интеллекта.

Несмотря на внушительную инвестицию, акции Yunfeng Financial Group отреагировали на эту новость негативно, продемонстрировав суточное падение на 6%.

Компания Strategy приобрела биткоины на $450 миллионов

Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила об очередном приобретении биткоинов. Фирма купила 4048 BTC на сумму около $449,3 млн, при этом средняя цена за один биткоин составила примерно $110 981.

Это соглашение было профинансировано за счет доходов от программ размещения акций компании.

По состоянию на 1 сентября 2025 года общий объем биткоинов в собственности Strategy составляет 636 505 BTC, приобретенных за совокупную сумму в $46,95 млрд. Средняя цена покупки одного биткоина для компании равна $73 765.

С начала 2025 года инвестиции Strategy в биткоин принесли доходность в размере 25,7%. На момент публикации новости курс биткоина колеблется у отметки $111 220.