Курс валют: доллар в банках доллар подорожал, евро — подешевел

В среду, 3 сентября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,65 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,27−41,35, евро — 48,15−48,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,19−48,21 грн/евро.

