Удар рф по железнодорожной инфраструктуре привел к задержкам поездов

В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры 3 сентября в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержку этих рейсов до 7 часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:

№ 75 Киев — Кривой Рог

№ 791 Кременчуг — Киев

№ 85 Запорожье — Львов

№ 79 Днепр — Львов

№ 51 Запорожье — Одесса

№ 119 Днепр — Хелм

№ 37 Запорожье — Киев

№ 31 Запорожье — Перемышль

№ 121 Херсон — Краматорск

№ 59 Харьков — Одесса

№ 65/165 Харьков — Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

№ 76 Кривой Рог — Киев

№ 102 Краматорск — Херсон

№ 38 Киев — Запорожье

№ 80 Львов — Днепр

№ 120 Хелм — Днепр

№ 86 Львов — Запорожье

№ 54 Одесса — Днепр,

№ 254 Одесса — Кривой Рог

№ 8 Одесса — Харьков.

Задержки всех рейсов можно посмотреть по ссылке.