В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры 3 сентября в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержку этих рейсов до 7 часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Удар рф по железнодорожной инфраструктуре привел к задержкам поездов
Отмечается, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:
- № 75 Киев — Кривой Рог
- № 791 Кременчуг — Киев
- № 85 Запорожье — Львов
- № 79 Днепр — Львов
- № 51 Запорожье — Одесса
- № 119 Днепр — Хелм
- № 37 Запорожье — Киев
- № 31 Запорожье — Перемышль
- № 121 Херсон — Краматорск
- № 59 Харьков — Одесса
- № 65/165 Харьков — Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
- № 76 Кривой Рог — Киев
- № 102 Краматорск — Херсон
- № 38 Киев — Запорожье
- № 80 Львов — Днепр
- № 120 Хелм — Днепр
- № 86 Львов — Запорожье
- № 54 Одесса — Днепр,
- № 254 Одесса — Кривой Рог
- № 8 Одесса — Харьков.
