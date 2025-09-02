Multi от Минфин
Финтех-гигант Klarna выходит на IPO в Нью-Йорке с оценкой до $14 миллиардов

Шведская финтех-компания Klarna, один из мировых лидеров в сфере «купи сейчас, плати потом», во вторник, 2 сентября, запустила свое долгожданное первичное публичное размещение акций (IPO). Компания планирует привлечь до $1,46 миллиарда при рыночной оценке около $14 миллиардов. Об этом пишет WSJ.

Шведская финтех-компания Klarna, один из мировых лидеров в сфере «купи сейчас, плати потом», во вторник, 2 сентября, запустила свое долгожданное первичное публичное размещение акций (IPO).

Детали размещения

Акции Klarna будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR. Ценовой диапазон установлен на уровне $35−37 за акцию.

Инвесторам будет предложено 34,3 миллиона акций, с возможностью дополнительного размещения еще 5,1 миллиона. Стоит отметить, что сама компания продаст только около 5,6 миллиона акций для привлечения капитала. Остальную, преимущественную часть, будут продавать действующие акционеры, стремящиеся зафиксировать прибыль.

Стратегия роста и партнерства

Klarna, наиболее известная как провайдер услуги «купи сейчас, плати потом», активно трансформируется в полноценный банк, недавно запустив в США дебетовую карту в партнерстве с Visa.

Компания демонстрирует стремительный рост, привлекая 202 000 новых продавцов за последний год. Klarna укрепляет свои позиции на рынке США, который является для нее крупнейшим. Недавно она стала эксклюзивным провайдером для ритейл-гиганта Walmart, а также запустила свои услуги на eBay. В целом компания обслуживает около 111 миллионов активных потребителей и 790 000 продавцов.

Контекст IPO

Анонс IPO состоялся через несколько месяцев после того, как компания в апреле приостановила свои планы из-за рыночной неопределенности, вызванной торговой политикой администрации Трампа. Текущий выход на биржу свидетельствует о возвращении уверенности как у самой компании, так и у рынка в целом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
