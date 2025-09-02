Курс доллара США пошел вверх во время межбанковских торгов во вторник, 2 сентября. В то же время евро немного подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На межбанке доллар пошел вверх, а евро немного подешевело
► Читайте страницу «Минфин» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 2 сентября
|
Закрытие 2 сентября
|
Изменения
|
41,28/41,31
|
41,42/41,45
|
14/14
|
48,32/48,34
|
48,25/48,28
|
7/6
Официальный курс: доллар по 41,3631 грн, евро по 48,8427 грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,60 грн/доллар, 48,02−48,63 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,28−41,35, евро — 48,10−48,30 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии