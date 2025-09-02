Курс валют: доллар в обменниках подешевел на 3 копейки, евро — на 5 копеек

Во вторник, 2 сентября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,08−41,60 грн. Евро покупают за 48,05 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,27−41,34, евро — 48,25−48,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,28−41,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,32−48,34 грн/евро.

