За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1083790 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 сентября: 800 российских оккупантов, 1 танк и 170 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1083790 (+800) человек
- танков — 11156 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23233 (+4) ед
- артиллерийских систем — 32301 (+53) ед
- РСЗО — 1477 (+1) ед
- средства ПВО — 1213 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)
- крылатые ракеты — 3664 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)
- специальная техника — 3952 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии