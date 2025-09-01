Курс евро на межбанке 1 сентября подешевел на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро на межбанке подешевело
|
Открытие 1 сентября
|
Закрытие 1 сентября
|
Изменения
|
41,30/41,33
|
41,28/41,31
|
2/2
|
48,43/48,45
|
48,33/48,35
|
10/10
Официальный курс: 41,37 грн за 1 доллар США, 48,47 грн за 1 евро.
Средний курс на наличном рынке: 41,10−41,60 грн/доллар, 48,03−48,75 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,35, евро — 48,30−48,45 грн.
