українська
1 сентября 2025, 12:50

Sense Bank интегрировал сервисы МБКИ в мобильное приложение: отчеты и подписка на мониторинг кредитной истории

Sense Bank расширил функциональность своего цифрового приложения Sense SuperApp, предоставив клиентам доступ к сервисам Международного бюро кредитных историй (МБКИ). Благодаря новому партнерству пользователи получили возможность заказывать отчет о своей кредитной истории или справку об ее отсутствии, а также подключать подписку на мониторинг всех изменений непосредственно в приложении.

Sense Bank расширил функциональность своего цифрового приложения Sense SuperApp, предоставив клиентам доступ к сервисам Международного бюро кредитных историй (МБКИ).

Интеграция с МБКИ открывает клиентам Sense доступ к одной из крупнейших баз данных кредитных договоров в Украине — более 75 миллионов записей. МБКИ является частью международной группы Creditinfo Group и работает на рынке Украины с 2006 года.

Среди новых услуг — мгновенное получение отчета о кредитной истории с официальным переводом на английский язык (при необходимости) и подключение подписки на мониторинг, что позволяет отслеживать все изменения: новые заявки, обновление информации, запросы от финансовых учреждений. Уведомления отправляются на электронную почту, а отчеты доступны не чаще одного раза в сутки в течение года с даты активации услуги.

Новый функционал имеет практическую ценность как для активных пользователей банковских продуктов, так и для тех, кто планирует оформление кредитов, ипотеки или поездки за границу. Наличие актуального отчета о кредитной истории позволяет избегать неприятных сюрпризов, своевременно выявлять попытки мошеннических действий, а также повышает шансы на одобрение финансирования в банках.

«Мы верим, что прозрачность и доступность финансовых данных — это необходимый уровень культуры банковского дела. Добавляя в Sense SuperApp сервисы разовой проверки и подписку на мониторинг кредитной истории, мы помогаем клиентам не только быть в курсе, но и держать под контролем доступ к информации о собственных обязательствах», — отметила Ирина Стрепетова, начальница управления депозитных продуктов Sense Bank.

Новые услуги доступны в разделе «Продукты» → «Оформить справку». Оплата осуществляется с любой карты или счета. Отчет или справка приходит на электронную почту в течение нескольких минут.

Источник: Минфин
ValNa82
ValNa82
1 сентября 2025, 13:19
Це щось дійсно нове… прикольно
